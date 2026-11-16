«Особый момент в жизни». Украинские ветераны поделились впечатлениями от встречи с принцем Гарри во Львове

Принц Гарри прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он побывал во Львове, где посетил Игры непокоренных и центр Superhumans, а также встретился с участниками Театра ветеранов. Гарри пообщался с украинскими воинами и выразил им свою поддержку.

Военнослужащая Елена Иванова, потерявшая на войне руку и обе ноги, показала совместное фото с принцем Гарри и назвала эту встречу особенным моментом в своей жизни. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Непобежденная. Несломленная! Встреча с принцем Гарри — особый момент в моей жизни. Я — украинская военнослужащая. За моими плечами война, ранение, боль, тяжелые испытания и долгий путь восстановления. Моя жизнь изменилась, но неизменным осталось главное — мой характер, моя вера и любовь к Украине. Ранение — это часть моей истории, но оно не определяет, кто я есть. Я продолжаю жить, мечтать, бороться и доказывать, что сила человека не измеряется его физическими возможностями. Спасибо за внимание, уважение и поддержку украинских защитников и защитниц», — отметила она.

На совместном фото принц Гарри опустился на одно колено рядом с инвалидной коляской Елены. Военнослужащая и герцог Сассекский искренне улыбаются в кадре.

Во время пребывания во Львове принц Гарри также познакомился с участниками и творческой командой Театра ветеранов и пригласил сделать совместное фото актера театра, ветерана и военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ Артема Мороза.

Принц Гарри приехал к украинским участникам Игр непокоренных, среди которых — актер Театра ветеранов Иван Войнов. Узнав о театре, принц навестил команду и тепло пообщался с ее участниками. Его визит стал для актеров полной неожиданностью.

«Мы как раз готовились к выступлению: уже переоделись и ждали в холле перед самым началом. И в этот момент вошел принц Гарри. Я не ожидал этого, встал и отдал честь. Он подошел ко мне, пожал руку, поблагодарил за службу и предложил сделать фото», — рассказал военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Артем Мороз.

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Принц Гарри назвал театральное искусство мощным инструментом мотивации и реабилитации ветеранов, рассказал художественный руководитель Театра ветеранов, известный украинский режиссер и военнослужащий Ахтем Сеитаблаев. И хотя из-за плотного графика принц в этот раз так и не смог остаться на спектакль, он выразил надежду все же увидеть его на британской сцене.

Отметим, что в центре Superhumans Гарри встретился с украинским воином Константином Власенко. Он едва сдержал слезы, слушая его историю о первой в мире успешной воздушной эвакуации с помощью дрона.

Во время визита во Львов принц Гарри обратил внимание на рыжего мальчика, сидевшего на руках у мамы. Видео этой встречи женщина опубликовала в Threads.

«Принц Гарри! И особый комплимент для Матвея: «You're mini me!» Моменты, которые не спланируешь, но которые хочется сохранить навсегда», — написала она.

Напомним, что принц Гарри прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он побывал во Львове на Всеукраинских Играх непокоренных и посетил центр Superhumans, где пообщался с ветеранами. Это уже четвертый визит принца Гарри в Украину с начала полномасштабного вторжения России.