Находятся в заключении. Лауреатами Премии имени Андрея Сахарова 2005 стали журналисты из Грузии и Беларуси

Лауреатами нынешней Премии имени Сахарова за свободу мысли стали журналисты Мзия Амаглобели из Грузии и Анджей Почобут из Беларуси. Оба журналиста находятся в заключении.

Об этом сообщили на сайте Европарламента.

Победителей премии объявила в среду, 22 октября, президент Европарламента Роберта Мецола.

«Вручая нынешнюю премию имени Сахарова за свободу мысли Анджею Почобуту из Беларуси и Мзии Амаглобели из Грузии, мы чествуем двух журналистов, чье мужество является маяком для всех, кто отказывается молчать. Оба заплатили высокую цену за то, чтобы говорить правду власти, став символами борьбы за свободу и демократию. Парламент поддерживает их и всех, кто продолжает требовать свободы», — отметила Мецола.

Анджей Почобут — журналист, эссеист, блогер и активист из польского меньшинства в Беларуси. Он известен своей откровенной критикой режима Лукашенко и трудами по истории и правам человека. Он находится в заключении с 2021 года и приговорен диктаторским режимом к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии.

Другая лауреат Мзия Амаглобели, грузинская журналистка и директор онлайн-СМИ Batumelebi и Netgazeti была арестована в январе 2025 года за участие в антиправительственных протестах в Грузии. В августе ее приговорили к двум годам лишения свободы по политическим мотивам. Она является первой женщиной политическим заключенным в Грузии с момента обретения страной независимости.

Церемония вручения премии запланирована на 16 декабря в городе Страсбург. Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 50 тысяч евро.

Прошлогоднюю премию имени Сахарова получили лидеры венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо и ее соратник, бывший кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес. А в 2022 году ее лауреатом стал украинский народ.