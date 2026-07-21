Документ, который заменит нормы 2014 года, вступит в силу с октября (Фото: Офис президента Украины)

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Закон впервые на законодательном уровне вводит понятия адаптации, интеграции и реинтеграции ВПЛ и определяет обязательные меры поддержки для каждого из этих этапов. Объем государственной помощи будет зависеть от оценки конкретных потребностей человека и уровня его вовлеченности в жизнь громады.

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Отдельная норма касается пенсий: к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) нельзя применять никакие дополнительные или иные требования при назначении, выплате или перерасчете пенсий по сравнению с общими правилами.

Предусмотрен запуск электронного кабинета для внутренне перемещенных лиц, где можно будет пройти оценку потребностей и получить государственные услуги дистанционно. Государство обязано обеспечивать переселенцев жильем — путем временного размещения, долгосрочной аренды, льготных кредитов или рефинансирования. Дети-переселенцы будут иметь гарантированное право на обучение как по фактическому месту жительства, так и в эвакуированных учебных заведениях.

Документ также разграничивает полномочия органов власти в сфере поддержки ВПЛ, определяет ответственное министерство и расширяет возможности переселенцев влиять на принимаемые на местах решения через Советы ВПЛ.

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Нормы закона вступят в силу через три месяца после официального опубликования — ориентировочно с октября 2026 года.

1 июля парламент принял законопроект № 12301 во втором чтении и в целом, поддержав его 307 голосами.