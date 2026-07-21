Пенсии, жилье, образование: Зеленский подписал новый закон о правах ВПЛ — основные изменения
Документ, который заменит нормы 2014 года, вступит в силу с октября (Фото: Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Закон впервые на законодательном уровне вводит понятия адаптации, интеграции и реинтеграции ВПЛ и определяет обязательные меры поддержки для каждого из этих этапов. Объем государственной помощи будет зависеть от оценки конкретных потребностей человека и уровня его вовлеченности в жизнь громады.
Отдельная норма касается пенсий: к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) нельзя применять никакие дополнительные или иные требования при назначении, выплате или перерасчете пенсий по сравнению с общими правилами.
Предусмотрен запуск электронного кабинета для внутренне перемещенных лиц, где можно будет пройти оценку потребностей и получить государственные услуги дистанционно. Государство обязано обеспечивать переселенцев жильем — путем временного размещения, долгосрочной аренды, льготных кредитов или рефинансирования. Дети-переселенцы будут иметь гарантированное право на обучение как по фактическому месту жительства, так и в эвакуированных учебных заведениях.
Документ также разграничивает полномочия органов власти в сфере поддержки ВПЛ, определяет ответственное министерство и расширяет возможности переселенцев влиять на принимаемые на местах решения через Советы ВПЛ.
Нормы закона вступят в силу через три месяца после официального опубликования — ориентировочно с октября 2026 года.
1 июля парламент принял законопроект № 12301 во втором чтении и в целом, поддержав его 307 голосами.