Зафиксировано 60 случаев гомофобии и трансфобии. За год Украина не продвинулась в защите прав ЛГБТ-людей

28 октября, 16:30
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Украина за год не продвинулась в защите прав ЛГБТ-людей (Фото: Из открытых источников)

Украина за год не продвинулась в защите прав ЛГБТ-людей (Фото: Из открытых источников)

За последний год в Украине не было прогресса в принятии законодательства для защиты прав ЛГБТИК+-людей , говорится в теневом отчете общественных организаций о выполнении Украиной рекомендаций Европейской комиссии.

Об этом сообщают в правозащитной организации ZMINA, которая участвовала в подготовке отчета.

Мониторинг проводился в период с сентября 2025 года по август 2026 года.

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В 2025 году сеть мониторинга ЛГБТ-центра «Наш мир» зафиксировала 60 случаев, связанных с гомофобией или трансфобией, дискриминацией и другими нарушениями прав человека. 23 случая имели признаки преступлений на почве ненависти, а 15 — инцидентов на почве ненависти. В 2024 году правозащитники зафиксировали 75 таких случаев.

В то же время в Украине до сих пор нет четкого законодательного определения преступлений на почве нетерпимости, в частности по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ), отмечают авторы отчета.

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В августе 2025 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 13597, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. Он расширяет перечень защищаемых признаков, в частности, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Однако предложения требуют доработки; в частности, необходимо учесть мотив предвзятости в ряде уголовных правонарушений, среди которых — причинение легких телесных повреждений и хулиганство.

Кроме того, Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты № 9103 и № 12252 о гражданских партнерствах. Из-за отсутствия механизма юридического признания однополых пар партнеры не имеют надлежащей правовой защиты семейных отношений.

Тем не менее, в судебной практике произошел значительный прогресс: в феврале 2026 года Верховный Суд оставил в силе решение о признании фактических брачных отношений однополой пары. Это стало первым подобным решением в украинской судебной практике.

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Однако этот прогресс может быть сведен на нет проектом Гражданского кодекса, который Верховная Рада приняла в первом чтении. В нем законодатели предприняли попытку ограничить права однополых пар и ЛГБТК±людей.

Проект предусматривает комплексный пересмотр семейного и гражданского законодательства, однако не учитывает обязательства по созданию механизмов регистрации однополых семей. Документ определяет «фактические семейные союзы» исключительно как совместное проживание лиц разного пола.

«Такой подход фактически делает невозможной судебную практику признания однополых пар семьями, тем самым ликвидируя существующую на данный момент — пусть и ограниченную, но установленную — правовую защиту и сводя на нет достигнутый в судебной сфере прогресс», — подчеркивают правозащитники.

Кроме того, проект кодекса автоматически признает недействительными браки, заключенные людьми, юридически сменившими пол, что, по словам авторов документа, является вмешательством «в право на уважение частной и семейной жизни».

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Редактор: Анастасия Кондрат

Теги:   Верховная Рада ЛГБТ Правозащитники вступление Украины в ЕС

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