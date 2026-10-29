Часть подопечных разбежалась. В Краматорске в результате попадания российского FPV-дрона сгорел дом, служивший приютом для животных

В Краматорске Донецкой области в результате попадания российского FPV-дрона сгорел дом, служивший приютом для животных. Часть из них разбежалась; волонтеры ведут их поиски.

Об этом сообщает волонтер Ксения Парфентьева.

FPV-дрон попал в крышу, из-за чего возник пожар. Потушить его не удалось, так как в пожарную машину, прибывшую на помощь, тоже попал дрон.

Реклама

В момент попадания в доме находилось много животных. Их вынесли на улицу, однако часть собак и кошек разбежалась. Сейчас волонтеры пытаются их найти и просят жителей Краматорска сообщать о незнакомых животных, замеченных во дворах или на улицах.

Фото: Ксения Парфентьева / Facebook

Этот дом был важен для волонтеров из организаций 12 Вартових и Порятунок тварин Харків. Оттуда они начинали развозку корма по городу, а также принимали людей с животными, которым больше некуда было идти.

«Это дом, который мы долго строили для мирной жизни и на всю жизнь. В который вложили душу и частичку себя. Теперь его не стало», — отметила волонтер.

Дом до попадания дрона / Фото: Ксения Парфентьева / Facebook

Напомним, 28 октября россияне атаковали приют Крок до тварин в Чернигове. Погибла одна собака.