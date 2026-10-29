Часть подопечных разбежалась. В Краматорске в результате попадания российского FPV-дрона сгорел дом, служивший приютом для животных

29 октября, 10:16
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В Краматорске в результате попадания российского FPV-дрона сгорел дом, служивший приютом для животных (Фото: Ксения Парфентьева / Facebook)

В Краматорске в результате попадания российского FPV-дрона сгорел дом, служивший приютом для животных (Фото: Ксения Парфентьева / Facebook)

В Краматорске Донецкой области в результате попадания российского FPV-дрона сгорел дом, служивший приютом для животных. Часть из них разбежалась; волонтеры ведут их поиски.

Об этом сообщает волонтер Ксения Парфентьева.

FPV-дрон попал в крышу, из-за чего возник пожар. Потушить его не удалось, так как в пожарную машину, прибывшую на помощь, тоже попал дрон.

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В момент попадания в доме находилось много животных. Их вынесли на улицу, однако часть собак и кошек разбежалась. Сейчас волонтеры пытаются их найти и просят жителей Краматорска сообщать о незнакомых животных, замеченных во дворах или на улицах.

Ксения Парфентьева / Facebook
Фото: Ксения Парфентьева / Facebook

Этот дом был важен для волонтеров из организаций 12 Вартових и Порятунок тварин Харків. Оттуда они начинали развозку корма по городу, а также принимали людей с животными, которым больше некуда было идти.

«Это дом, который мы долго строили для мирной жизни и на всю жизнь. В который вложили душу и частичку себя. Теперь его не стало», — отметила волонтер.

Дом до попадания дрона (Фото: Ксения Парфентьева / Facebook)
Дом до попадания дрона / Фото: Ксения Парфентьева / Facebook

Напомним, 28 октября россияне атаковали приют Крок до тварин в Чернигове. Погибла одна собака.

Редактор: Анастасия Кондрат

Теги:   Краматорск Война России против Украины Спасение животных атака дронами FPV-дроны

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