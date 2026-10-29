Поддержка после службы. Как ветераны могут воспользоваться программами по адаптации, медицине и бизнесу

Военнослужащие 141-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины стоят на своей позиции вблизи линии фронта, Днепропетровская область, Украина, 2 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Стрингер)

Переквалификация, жилищные и бизнес-инициативы, бесплатная криоконсервация, юридическая и психологическая помощь: отвечаем на главные вопросы о том, как работают государственные программы реадаптации.

20,5 млрд грн.предусмотрено проектом Государственного бюджета Украины на 2027 год на реализацию ветеранской политики. Это на 3 млрд грн больше по сравнению с 2026 годом. Такие данные в ответ на запрос NV приводит Министерство по делам ветеранов Украины.

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Какую помощь и поддержку могут получить от государства ветераны и ветеранки сегодня, как ею воспользоваться, объясняем в эксплейнере.

Какие программы профессиональной адаптации, переобучения и трудоустройства предполагает государство для ветеранов и ветеранок сегодня?

Одним из приоритетных направлений деятельности Минветеранов является реализация государственной политики в сфере профессиональной адаптации.

Именно профессиональная адаптация является одной из ключевых составляющих системы перехода от военной службы к гражданской жизни. Такие программы направлены на создание возможностей для получения новых и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, умений и навыков, повышения конкурентоспособности на рынке труда, изменения профессиональной деятельности и т. п.

Механизм обеспечения профессиональной адаптации определяет Порядок и условия обеспечения социальной и профессиональной адаптации лиц, увольняемых или уволенных с военной службы, из числа ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, членов семей таких лиц, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

В соответствии с Порядком и условиями профессиональная адаптация предусматривает, в частности: подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, получение другой профессиональной квалификации, специальности (специализации), получение профессиональных знаний, умений и навыков в сфере самостоятельной, инициативной, хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, подтверждения и присвоения профессии.

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Чтобы воспользоваться услугой, заинтересованное лицо самостоятельно выбирает заведение и обращается в соответствующее структурное подразделение, на которое возложены функции по вопросам ветеранской политики, по задекларированным или зарегистрированным местом жительства (пребывания) или местом фактического жительства (пребывания). Если заявка одобрена, заключается трехсторонний договор об обеспечении профессиональной адаптации. Возмещение ее стоимости осуществляется в пределах соответствующих бюджетных ассигнований путем безналичного перечисления средств заведения, предоставляющего соответствующую услугу.

Какие еще государственные услуги доступны сегодня ветеранкам после увольнения со службы?

Поддержкой ветеранов и ветеранок занимается также Украинский ветеранский фонд. Это бюджетное учреждение, относящееся к сфере управления Минветеранов.

Одна из задач Фонда — предоставление бюджетных грантов субъектам ветеранского предпринимательства и общественным объединениям для реализации проектов, которые определяются как победители по результатам конкурсного отбора. Проекты должны быть направлены, в частности, на развитие ветеранского предпринимательства, а также осуществление мер по содействию реинтеграции и реадаптации ветеранов войны и членов их семей.

Кто имеет право на такую поддержку?

Право на получение бюджетных грантов по направлению развития ветеранского предпринимательства имеют субъекты ветеранского предпринимательства, зарегистрированные в соответствии с требованиями Закона Украины О ветеранском предпринимательстве. Бюджетные гранты предоставляются на конкурсной основе в соответствии с порядком и условиями проведения конкурсного отбора.

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За все время деятельности Фонда в 2022—2026 годах победительницами конкурсных отборов Фонда, получившими грантовую поддержку, стали 26 ветеранок.

Кроме того, Фонд осуществляет компенсацию расходов ветеранам войны, в частности тем, которые эвакуированы по новому месту жительства в Украине, зарегистрированы как физические лица — предприниматели (ФЛП) или осуществляют независимую профессиональную деятельность и взяты на налоговый учет как самозанятые лица. Компенсация выплачивается путем предоставления финансовой государственной поддержки на безвозвратной основе для восстановления и стабилизации ветеранского предпринимательства на сумму до 20 тыс. грн. Правом на получение такой компенсации уже воспользовались 36 ветеранок.

Помогают ли ветеранам и ветеранкам в карьерном росте по возвращении в гражданскую жизнь?

Фонд обеспечивает функционирование платформы Карьера ветерана — онлайн-ресурса, направленного на содействие успешной адаптации украинских защитников и защитниц к гражданской жизни после завершения службы. Платформа предоставляет возможности для создания резюме с учетом навыков, полученных во время службы, перевода военного опыта на язык гражданских профессий, прохождения онлайн-обучения и курсов переквалификации, а также доступа к базе актуальных вакансий. На платформе зарегистрировано 3 119 человек из числа ветеранов и ветеранок.

А как насчет психологической помощи?

В Украине действует трехуровневая система предоставления бесплатной психологической помощи, предусмотренная постановлением Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2022 года N 1338 Некоторые вопросы предоставления психологической помощи ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц.

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Система включает социально-психологическую поддержку, профессиональную психологическую помощь и комплексную медико-психологическую помощь, оказываемую мультидисциплинарными командами. Услуги могут предоставляться в стационарной, амбулаторной или дистанционной форме в зависимости от потребностей человека и в установленном порядке.

Услуги психологической помощи предоставляют 356 специалистов, включенных в Реестр субъектов предоставления услуг психологической помощи для ветеранов войны и членов их семей. Получить услугу можно, самостоятельно выбрав психолога, психотерапевта или психиатра из актуального перечня поставщиков услуг на официальном сайте Министерства по делам ветеранов.

На финансирование этой программы в 2026 году предусмотрено 102183,2 грн.

Могут ли ветераны и ветеранки получить юридические консультации?

Дополнительно в рамках деятельности Горячей линии кризисной и юридической поддержки Фонда по состоянию на 1 октября 2026 предоставлено 85 685 консультаций, из которых 74 545 — психологические и 11 140 — юридические. В 2025 году среди абонентов, обращавшихся за получением психологической помощи, 58% составляли мужчины и 42% — женщины. В 2026 году соотношение изменилось: 30% мужчин и 70% женщины.

Предусмотрены ли государственные программы по поддержке репродуктивного здоровья для ветеранов и ветеранок?

В рамках Программы медицинских гарантий в 2026 году предусмотрено бесплатное лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) на средства Национальной службы здоровья Украины.

Программа предусматривает консультации и обследование специалистов, медикаментозную стимуляцию овуляции, забор яйцеклеток и подготовку спермы, оплодотворение in vitro, в том числе методом ICSI, культивирование и перенос эмбрионов, необходимые лекарственные средства и медицинский мониторинг для подтверждения или неподтверждения беременности.

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Что необходимо для того, чтобы такими услугами могла воспользоваться ветеранка?

Для получения услуги необходимы установленный диагноз женского или мужского бесплодия, соответствие медицинским критериям, заключение мультидисциплинарного консилиума о наличии показаний к проведению ВРТ и отсутствии противопоказаний. Возраст пациентки на момент начала цикла ВРТ не должен превышать 40 лет. Окончательное решение о возможности лечения средствами Программы медицинских гарантий принимает мультидисциплинарный консилиум после оценки медицинских показаний.

Для получения услуги следует обратиться к врачу акушеру-гинекологу, принимающему в учреждении здравоохранения, имеющему договор с НСЗУ на оказание амбулаторной помощи, пройти необходимые обследования и получить заключение мультидисциплинарного консилиума относительно показаний к проведению ВРТ и отсутствия противопоказаний. Услуги предоставляются учреждениями здравоохранения, имеющими договор с НСЗУ по пакету медицинских услуг.

Найти медицинское учреждение можно на дашборде НСЗУ Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, выбрав в фильтрах пакет N 63 или по номеру контакт-центра НСЗУ 16−77.

В Украине действует программа бесплатного забора, криоконсервации и хранения репродуктивных клеток защитников и защитниц. Как ей воспользоваться?

Для получения услуги необходимо выбрать медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету услуг N 71. Перечень таких заведений доступен на вышеупомянутом дашборде НСЗУ по соответствующему фильтру.

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Военнослужащие, проходящие службу и исполняющие служебные обязанности, должны подать рапорт и получить согласование в течение пяти рабочих дней. В период отпуска можно обратиться в выбранное медицинское учреждение. Далее необходимо пройти медицинские обследования, получить по их результатам направления, пройти процедуру забора репродуктивных клеток.

Их криоконсервация и хранение осуществляются безвозмездно в течение установленного срока в соответствии с Порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий.

С начала 2026 года соответствующие услуги получили 683 человека, в том числе 668 мужчин и 15 женщин.

Как ветеранки могут получить долгосрочную реабилитационную помощь?

Ветеранки после увольнения с военной службы имеют право на получение бесплатной реабилитационной помощи в рамках Программы медицинских гарантий.

Реабилитационная помощь предоставляется в учреждениях здравоохранения, имеющих договор с НСЗУ, по пакетам медицинских услуг N 53 Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях и N 54 Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях. Она предусматривает составление индивидуального реабилитационного плана, проведение необходимых реабилитационных мероприятий, психологическую помощь и сопровождение мультидисциплинарной реабилитационной команды.

Для получения услуг необходимо обратиться к семейному или лечащему врачу и получить соответствующее направление. Заведение здравоохранения пациент выбирает самостоятельно среди имеющих договор с НСЗУ. Информацию о таких заведениях можно получить на дашбордах НСЗУ или по телефону контакт-центра 16−77.

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В этом году в Украине также действует экспериментальный проект по предоставлению услуг по усилению возможностей ветеранов и ветеранок с ограничениями жизнедеятельности. Что в него входит?

Согласно постановлению N1476 Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2025 года, проект рассчитан на 500 получателей услуг в 2026 году.

Он предусматривает постреабилитационную поддержку, обучение навыкам самообслуживания и ухода за собой, консультирование по адаптации жилья, транспортных средств и рабочего места, содействие участию ветерана или ветеранки в жизни общества и трудоустройству, обучение членов семьи особенностям жизни ветерана после ранения и правилам оказания помощи.

Услуги могут предоставляться непосредственно ветерану или ветеранке, а также с участием члена семьи. Чтобы их получить, необходимо обратиться к субъекту, участвующему в экспериментальном проекте, пройти оценку потребностей в соответствии с установленной процедурой и сформировать индивидуальный план предоставления услуг.

Сколько людей уже пользовались такой услугой?

По состоянию на 3 августа 2026 договоры заключены с 10 предоставлятелями услуг в Киеве, Львове, Харькове, Полтаве, Ивано-Франковске, Николаеве и Переяславе Киевской области. На реализацию этого проекта на 2026 год выделено 29519,9 грн.