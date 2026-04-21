В Киеве задержали мужчину, который ходил с автоматом по ЖК (Фото: Национальная полиция Украины)

Правоохранители Днепровского района Киева задержали 37-летнего мужчину, который вечером 20 апреля ходил по жилому комплексу на улице Каховской с автоматом.

Об этом сообщили в Полиции Киева.

20 апреля около 23:10 поступило обращение к правоохранителям, в котором отмечалось, что вооруженный мужчина ходит по одному из жилых комплексов. На место происшествия прибыли сотрудники полка полиции особого назначения № 1 и экипаж патрульных.

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«Правоохранители установили квартиру, в которую зашел нарушитель, и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 37-летний местный житель, который находился с признаками опьянения. Жилье в этом комплексе мужчина арендует», — отметили в полиции Киева.

Правоохранители провели обыск дома мужчины и изъяли карабин Кольт М-4, охотничье ружье Escort Magnum BTS12 и около 200 патронов. Изъятое направили на экспертизу.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Следователи Днепровского управления полиции столицы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — ношение, хранение, приобретение оружия или боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.