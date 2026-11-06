В Кении к 200 годам тюремного заключения приговорили лидера культа, причастного к убийству 190 детей

Суд в Кении приговорил лидера секты Пола Маккензи к 200 годам тюремного заключения за убийство 190 детей. Дети умерли от голода, а их тела были захоронены в лесу. При этом общее число предполагаемых жертв может достигать 500 человек.

Об этом пишет Reuters.

Пол Маккензи — лидер апокалиптической христианской церкви, действовавшей в лесу недалеко от побережья Индийского океана на востоке Кении. Прокуроры доказали, что он приказал своим последователям морить себя и своих детей голодом, чтобы «попасть на небеса до наступления конца света».

Реклама

Его сообщники угрожали жертвам и избивали их, чтобы заставить выполнять эти приказы. Истощенные тела находили в неглубоких могилах, а также в выгребных ямах. Некоторых из пострадавших похоронили заживо.

Судья, оглашавшая приговор, отметила, что наказание включает 100 лет заключения за убийство путем доведения до голодной смерти и еще 100 лет — за непосредственное убийство.

Сам Маккензи улыбался, входя в палатку, установленную у здания суда, где проходило слушание. Он не признал вину в убийстве, заявив, что не принуждал жертв голодать. Суд отклонил его доводы.

Фото: REUTERS/Моника Мванги

Фото: REUTERS/Моника Мванги

Полиция начала расследование в отношении Пола Маккензи в апреле 2023 года, когда в лесу Шакахола, расположенном недалеко от прибрежного города Малинди, были обнаружены тела убитых.

Хотя в рамках судебного процесса рассматривались лишь случаи гибели 190 детей и одного взрослого, Национальная комиссия Кении по правам человека сообщает, что всего в лесу было обнаружено 448 тел.

Маккензи также обвиняют в том, что он отдал приказ убить 52 человек, чьи тела были найдены в другом месте — в поселке в 30 км от леса. Таким образом, общее число предполагаемых жертв достигает 500 человек.

Фото: REUTERS/Моника Мванги

Журналисты сравнивают масштабы этих убийств с действиями секты, проповедовавшей конец света в 2000 году в Уганде. Ее члены убили более 700 человек. Подобный инцидент произошел также в 1978 году в Джонстауне (Гайана), когда лидер американской секты стал причиной гибели более 900 человек, приказав им выпить яд.