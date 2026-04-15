В Ровенской области мертвым нашли мальчика, которого искали десять дней (Фото: ГСЧС Ровенской области)

15 апреля в Ровенской области нашли тело 4-летнего мальчика, который исчез в селе Колки 5 апреля. В течение десяти дней ребенка разыскивали спасатели , правоохранители и неравнодушные люди.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Отмечается, что тело 4-летнего мальчика нашли в километре от места исчезновения. «К поисковой операции, которая длилась в течение десяти дней, были привлечены более 60 спасателей ГСЧС, полицейские, добровольцы, кинологическая служба», — отметили в ГСЧС.

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За десять дней было обследовано около 224 га территории и акватории реки Горынь. Для этого использовалась специальная техника и лодки. Для обследования дна реки и труднодоступных участков использовали подводные дроны, эхолоты и БпЛА.

Фото: ГСЧС Ровенской области

Для установления всех обстоятельств на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, 5 апреля в селе Колки Ровенской области пропали двое братьев четырех и трех лет. По словам их тети, мальчики пошли кататься на велосипеде и долгое время не возвращались, поэтому женщина обратилась к правоохранителям.

Фото: ГСЧС Ровенской области

Тело 3-летнего брата нашли в водоеме, а поиски 4-летнего Дмитрия продолжались в течение всего этого времени.