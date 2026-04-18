В Киеве попрощались со стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым

18 апреля, 15:24
Прошло прощание с украинским стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым (Фото: Сергей Окунев/NV)

Прошло прощание с украинским стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым (Фото: Сергей Окунев/NV)

В субботу, 18 апреля, в Киеве состоялось прощание с украинским стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым, который погиб 18 марта.

Артур Петров служил в составе 43-й отдельной механизированной бригады. Защитник погиб 18 марта 2026 года в Купянске-Узловом Харьковской области во время эвакуации раненых.

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Прощание с почестями прошло на Майдане Независимости возле Монумента, а похоронили Артура Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище. Люди на прощание принесли живые цветы и почтили память защитника.

В Киеве простились со стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым (Фото: Сергей Окунев/NV)
В Киеве простились со стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым / Фото: Сергей Окунев/NV
Сергей Окунев/NV
Фото: Сергей Окунев/NV
18 апреля в Киеве прошла церемония прощания со стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым (Фото: Сергей Окунев/NV)
18 апреля в Киеве прошла церемония прощания со стендап-комиком и военнослужащим Артуром Петровым / Фото: Сергей Окунев/NV

Артур Петров вступил в ВСУ в апреле 2025 года. Петров был сценаристом проектов на телевидении. Более семи лет юморист выступал в Подпольном стендапе. Петров участвовал в телепроектах Рассмеши комика, ГуднайтКлаб и Комик на миллион. У стендап-комика осталось двое детей и жена Екатерина Яблинская.

Недавно сообщалось, что во Львове умер защитник Виктор Харив, который лечился после того, как 113 дней держал оборону в окружении под Мирноградом Донецкой области. Сердце защитника остановилось 30 марта 2026 года.

Напомним, 27 марта на фронте погиб украинский военный и телеоператор Евгений Соловей. С 2014 года мужчина работал в команде с военкорами в зоне боевых действий.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Смерть Комик Военнослужащий

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