Посадил в машину и исчез: мать обвинила бывшего мужа в похищении дочери, полиция нашла ребенка

Правоохранители нашли в Черниговской области пятимесячную девочку и ее отца, которого мать ребенка, общественная активистка Оксана Хомей, обвинила в похищении дочери .

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили сама Хомей и полиция Киева.

Инцидент произошел 8 ноября. По словам Хомей, бывший муж вместе с двумя другими людьми посадил дочь в автомобиль, оттолкнув ее, а затем перестал отвечать на звонки. Женщина обратилась в полицию и утверждает, что в отношении мужчины было открыто уголовное производство.

Реклама

Хомей рассказала, что не живет с мужем с 6 сентября. По ее словам, у нее есть документ органа опеки Шевченковского района Киева, подтверждающий, что девочка проживает с ней, акт обследования условий проживания ребенка, а также справка от ОСМД.

Читайте также: Дочь Жизель Пелико запустила кампанию по повышению осведомленности о потенциальных жертвах сексуального насилия

Кроме того, активистка заявила, что полиция зафиксировала обстоятельства домашнего насилия в отношении нее — психологического, экономического и физического, — а ее сосед дал показания об инциденте.

В комментарии для «УП. Життя» полиция Киева подтвердила получение обращения от матери. Правоохранители связались с мужчиной и установили, что он вместе с ребенком находится по месту жительства в Черниговской области. В тот же день родители вместе с ребенком в сопровождении полицейских вернулись в Киев. Медики и социальные службы при участии матери осмотрели девочку и не выявили угрозы для ее здоровья. Обстоятельства происшествия выясняет Шевченковское управление полиции.

В полиции также напомнили, что согласно Семейному кодексу мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка, независимо от того, состояли ли они в браке. Споры о месте проживания ребенка решаются по договоренности, а при отсутствии согласия — через орган опеки и попечительства или суд.