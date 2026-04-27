«Обдувало со всех сторон»: как аисты Одарка и Грицик пережили ветреный день

Одарка и Грицик прижались друг к другу в ветреный апрельский день (Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов)

26 апреля в Украине бушевала непогода , погода менялась несколько раз за день, сопровождаясь различными осадками и сильными порывами ветра. Несмотря на это аисты Одарка и Грицик продолжали высиживать яйца.

Об этом сообщила исследовательница птиц Ирина Саражинская.

Звездное гнездо расположено в селе Леляки Полтавской области, которую непогода также не обошла стороной. По словам Ирины Саражинской, там в течение дня и ночи 26 апреля бушевали дождь, град и сильный ветер.

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«26 апреля гнездо аистов поливало дождем, посыпало градом, обдувало со всех сторон ветрами. Не было еще только апрельского снега, как в прошлом году. Несмотря на все погодные капризы аисты свою миссию знают, поэтому насиживание продолжается при любых условиях», — отметила Ирина Саражинская.

Исследовательница птиц отметила, что ночью порывы ветра увеличились, однако некоторое время Грицик продолжал стоять, а не садился рядом с Одаркой. После появления первого яйца в гнезде самец ни разу не сидел рядом со своей парой. Однако ветер 26 апреля стал причиной сделать это. В конце концов Грицик сел рядом с Одаркой.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

«Грицик и Одарка сидели вместе в течение нескольких часов, прижавшись друг к другу. Кстати, это впервые в этом сезоне они так долго сидели рядом в гнезде», — рассказала Ирина Саражинская.

В 2025 году в селе Леляки Полтавской области также была непогода после того, как Грицик и Одарка прилетели. Тогда в Украине выпал снег, которым притрусило и звездное гнездо. Тогда аисты сели плотно рядом и вместе грели свои яйца, которые появились накануне.