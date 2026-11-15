Была единственной женщиной в батальоне Шейха Мансура. На фронте погибла оператор дронов Райана

О гибели защитницы сообщили в общественной организации Лига мусульманок Украины. «В войне, защищая нашу страну, погибла наша сестра Райана — украинка, которая служила в добровольческом батальоне имени Шейха Мансура, была оператором БПЛА. Пусть Всевышний Аллах примет ее добрые дела, будет милостив к ней, дает наилучшее вознаграждение в садах Рая. Пусть Аллах дарит терпение и силы ее родным и близким», — говорится в сообщении.

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Простятся с защитницей в Одессе, где живет ее семья. У Райаны остался сын. Об этом сообщил глава Всеукраинской Ассоциации общественных организаций Альраид Сейран Арифов. «В боях с проклятыми оккупантами погибла Райана, наша сестра мусульманка, которая часто приходила в мечеть в Киеве. Ее семья из Одессы, похороны пройдут там же. Да смилостивится над тобой Всевышний Аллах! И пусть рай будет твоей обителью!», — написал религиозный деятель. Райана была тренером по тайскому боксу, а в 2024 году присоединилась к батальону имени шейха Мансура.

На фронте погибла оператор дронов Райана / Фото: facebook.com/muslimat.ua

Ранее сообщалось, что на войне погиб спелеолог, путешественник, общественный деятель из Тернополя Борис Гора. Ему было 57 лет.