На фронте погиб 24-летний боевой медик Виталий Гакало с позывным Профессор

27 июля, в День медицинского работника, погиб 24-летний боевой медик Виталий Гакало с позывным Профессор. Он добровольно ездил на фронт с 2022 года.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации.

В 2020 году Виталий окончил Кременецкий медицинский профессиональный колледж и начал работать фельдшером скорой помощи в Тернополе. В мае 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Профессор сопровождал бригады скорой помощи во время эвакуации раненых защитников с Азовстали.

Реклама

В 2022 году Виталий поступил на второй курс Тернопольского национального медицинского университета по специальности Медицина и начал совмещать учебу с деятельностью боевого медика.

Фото: Департамент здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации

«26 ноября 2022 года он присоединился к работе Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова (ПДМГ им. Николая Пирогова). Добровольцем отправился на фронт в качестве боевого медика с позывным Профессор», — отметили в Департаменте здравоохранения.

Виталий выполнял боевые задачи в районах Часова Яра, Бахмута, Соледара и на Лиманском направлении. В 2024 году медик добровольно участвовал в обороне Покровска и окрестных населенных пунктов, а в 2025 году выполнял задачи на Курском направлении.

Фото: Facebook Виталий Гакало

В октябре 2025 года подписал контракт и вступил в ряды 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, где продолжил службу в качестве боевого медика.

Фото: Департамент здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации

27 июля жизнь Виталия Гакало трагически оборвалась.

Специалист по коммуникациям и депутат Юлия Костенко-Пуха написала: «Ты стал одним из медиков-добровольцев ПДМГ в самые тяжелые времена 2022 года. Ты набирался опыта и мужества на стабилизационных пунктах и в точках эвакуации у самой линии фронта. Помню, ты был совсем ребенком, когда мы встретились впервые. А когда мы переписывались в последний раз, ты уже был серьезным боевым медиком 67-й ОМБр».

«Медицина — это то, что я умею делать лучше всего», — говорил ты. И ты должен был стать доктором медицинских наук. Настоящим профессором. Возможно, одним из самых молодых. Ведь у тебя для этого было все: ум, талант, характер и опыт, которого хватило бы на несколько жизней. Мы потеряли тебя, Друг!.. Потеряли свет твоих глаз и сияние твоей улыбки. Потеряли твой неоценимый опыт боевого медика и колоссальный потенциал молодого врача. Ты был сыном, братом, другом, побратимом. Стал военным и погиб как военный".

Реклама:

Фото: 67-я отдельная механизированная бригада

О Виталии также рассказали в медицинском батальоне Госпитальеры: «Он вывозил тяжелораненых из-под Бахмута и Соледара, пережил обстрел госпиталя, работал в самых горячих точках, когда за час приходилось принимать по 20 раненых бойцов».

Наш побратим-госпитальер Кевин вспоминает их первую встречу в Лимане, на стабилизационном пункте: «Виталий как раз завершал ротацию в ПДМГ и начинал свой путь в рядах Госпитальеров. Мы тогда привезли ему первую черно-желтую футболку нашего батальона. Он пришел к нам совсем юным — почти ребенком по возрасту, — но уже состоявшимся, серьезным специалистом».

Виталий был из тех, кто не просто выполнял свою работу, но и обучал других: передавал опыт, на практике демонстрировал сложные манипуляции и фактически подготовил не один экипаж Госпитальеров. Впоследствии он стал хирургом организации MMR, работал в Донецкой, Запорожской, Сумской и Днепропетровской областях, прошел Покровск и Курщину".

10 августа Виталию Гакало должно было бы исполниться 25 лет.