На фронте погиб актер, звезда фильма Герой моего времени Евгений Бушмакин

Евгений Бушмакин из фильма Герой моего времени погиб во время службы (Фото: Instagram tonianoyabrova)

Об этом рассказала его жена Елена Бушмакина. По словам женщины, муж погиб 18 июля, а мобилизовали его в конце апреля 2026 года.

«Сегодня я получила официальное уведомление от ТЦК. Женя погиб как военный. Хотя военным он не был. Ни по призванию, ни по желанию, ни по мировоззрению. Он был обычным человеком, которому, как и тысячам наших мужчин, пришлось надеть военную форму. Хотя нет — каким угодно, но только обычным он не был! Он — творец, художник, талант; он видел то, чего не видели другие! Невероятно добрый и любящий! Мне больно это писать, я не верю, что это случилось. Он — моя огромная любовь, я сейчас переживаю невыразимую боль», — поделилась Елена Бушмакина.

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Информацию о смерти актера также сообщила его подруга, украинский режиссер Тоня Ноябрева.

По ее словам, мужчина погиб во время службы, однако подробностей кинематографистка не сообщила. Евгению Бушмакину было 45 лет.

Ноябрева рассказала, что ее друга мобилизовали возле его дома, а служил он в штурмовой бригаде. «Он не умел воевать. Он любил людей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом», — написала режиссер.

Кинематографистка отметила, что все ее профессиональные достижения — это их совместный путь, который они начали еще в институте.

Фото: Instagram tonianoyabrova

Евгений Бухмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств по специальности режиссер, преподаватель.

Защитник исполнил главную роль в картине День независимости (2012) — короткометражной трагикомедии режиссера Тони Ноябревой, для которой эта работа стала дебютом в кино. Также Евгений сыграл главную роль в полнометражном дебюте Ноябревой — фильме Герой моего времени (2018). За эту картину актер был номинирован на премию Золотая дзига.