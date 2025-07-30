Чтобы возвращение ветеранов было достойным и полноценным, им нужна поддержка — близких, общества — всех нас.

29 июля на YouTube-канале ПУМБ вышел первый эпизод нового подкаста «Жити назустріч» — проекта о реальных историях ветеранов и ветеранок, их семей и друзей, которые вместе преодолевают вызовы возвращения к гражданской жизни.

Проблема, которую нельзя игнорировать

Более 1,3 миллиона украинцев и украинок уже вернулись с войны, и их количество растет с каждым днем. Но для полноценного возвращения недостаточно просто демобилизоваться — нужна качественная интеграция: в семью, общину, рабочую среду, общество. Часто ветераны и ветеранки вынуждены преодолевать не только психологические и физические трудности, но и барьеры непонимания или даже страхи со стороны общества. Банк ПУМБ в рамках платформы «Жити назустріч» создает одноименный подкаст, который доказывает: путь адаптации — это общая ответственность. Это не о «помочь кому-то», а о жить вместе, навстречу.

О чем подкаст

В каждом эпизоде вы услышите откровенные истории тех, кто вернулся с войны, и тех, кто с ними рядом. О непростых решениях, изменениях, потерях — и о силе, с которой украинцы строят новую жизнь. Ведущий подкаста — Даниэль Салем, тонко чувствующий и опыт, и настроение своих гостей. Каждый эфир дополняет эксперт — чтобы обобщить ветеранский опыт, раскрыть новые возможности, дать действенные советы.

Фото: Захар Бирюков, ветеран ССО с семьей

Первый выпуск — история Захара Бирюкова, ветерана ССО, который потерял две руки, ногу и глаз, но вернулся к жизни с невероятной силой. Вместе с сестрой Олесей он рассказывает, как родные узнали о ранении, как принимали новую реальность и поддерживали друг друга. А военный психолог Наталья Саблина дает практические советы: как говорить с близкими о ранении, как не сломаться самому — и как объяснить ребенку, почему папа вернулся другим.

Фото: Захар Бирюков, ветеран ССО

Кроме основных выпусков подкаста будут специальные эпизоды с Ксенией Драганюк — соучредительницей общественной организации «Землячки», которая обеспечивает и поддерживает женщин-военнослужащих на передовых позициях. Она пообщается с участницами о принятии изменений.

Второй выпуск подкаста будет посвящен теме женственности после ранений. В нем военнослужащие Анастасия Савка и Яна Залевская делятся своими откровенными историями восстановления после тяжелых ранений и рассказывают, как фотосессия для проекта Playboy x ПУМБ «Краса зі шрамом» помогла им снова почувствовать себя привлекательными и уверенными. Эксперт эпизода — известный фотограф Константин Либеров расскажет о своей работе над этим проектом и фототерапии.

Миссия подкаста

Показать, что возвращение с войны — это о поддержке окружения, а не о героизме в одиночестве.

Вдохновить украинцев быть более внимательными, эмпатичными, готовыми к взаимодействию.

Объяснить, что качественная интеграция возможна — и она начинается с открытого общения между всеми сторонами.

Для кого этот подкаст?

Для тех, кто желает сделать шаг навстречу к ветеранам и ветеранкам.

Для близких, которые ищут веру, надежду и примеры.

Для предпринимателей, работодателей, активистов — кто может и хочет помогать.

Для всех, кто верит в силу человечности.

Итак, смотрите премьеру «Жити назустріч» уже 29 июля на YouTube-канале ПУМБ. Подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного эпизода, и станьте частью изменений, которые строят сильное и человечное общество.

Справка:

«Жити назустріч» — инициированная ПУМБ масштабная платформа интеграции ветеранов и ветеранок в партнерстве с Veteran HUB, Superhumans, Invictus Games Ukraine и Uklon Инклюзивный. Ее цель — помогать тем, кто возвращается с войны, качественно интегрироваться в финансовые процессы, трудовые отношения, предпринимательство и общество в целом. Инициативы в рамках платформы «Жити назустріч» способствуют созданию новых возможностей для ветеранов и ветеранок, а также мотивируют бизнес, общины и всех украинцев делать шаги навстречу друг другу. Узнать больше о платформе, реализованных и запланированных активностях и присоединиться к инициативам можно на сайте zhyty-nazustrich.com.ua.

* Проект создан по инициативе ПУМБ совместно с агентством Adsapience.