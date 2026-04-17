Женщина завладела выплатой за гибель дяди на войне, которая принадлежала ее дедушке (Фото: Прокуратура Украины)

27-летней киевлянке сообщили о подозрении в мошенничестве. По данным правоохранителей, она завладела карточкой умершего дедушки, на которую получила 3,6 млн гривен выплаты за гибель дяди-военного.

Об этом сообщили в Полиции Черниговской области.

Отмечается, что дядя подозреваемой погиб на войне в феврале 2025 года. После этого в апреле того же года в ТЦК и СП от имени отца погибшего поступило заявление о получении единовременной денежной помощи в сумме 15 миллионов гривен с указанным счетом для выплат.

Реклама

В августе 2025 года на указанный счет произошло начисление 3,6 миллионов гривен. Однако правоохранители выяснили, что отец погибшего воина умер в апреле, поэтому деньги на счет получил не он, как непосредственный близкий родственник.

«Его 27-летняя внучка (родная племянница военного), имея доступ к банковскому счету и действуя умышленно и противоправно путем обмана (что выразилось в замалчивании сведений о смерти деда), с целью личного обогащения завладела денежными средствами в сумме 3,6 миллиона гривен», — заявили в полиции Черниговской области.

Таким образом женщина нанесла имущественный ущерб государству. Киевлянке сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (часть 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины). Женщине грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.