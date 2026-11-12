Черновицкий юрист Денис Брынза зарегистрировал на сайте Кабинета министров петицию с требованием запретить аборты. В частности, он предлагает сократить предельный срок прерывания беременности в случае изнасилования до 12 недель и ужесточить ответственность за принуждение к аборту.

Об этом пишет Дівоче медіа.

На данный момент текст петиции недоступен, но, как пишут журналисты, мужчина предлагает запретить аборты «исключительно из-за нежелания рожать ребенка» или по любым немедицинским причинам, независимо от срока беременности. В тексте он ссылается на статьи 3 и 27 Конституции Украины.

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Фото: Скриншот / NV

«Нынешний предел в 12 недель, до которого в Украине разрешено убивать ребенка по желанию, не имеет никакого научного обоснования. Он не установлен Конституцией. Он не является результатом всенародного решения. Он взят из советского законодательства, где в 1955 году аборты разрешили до 12 недель — не потому, что наука доказала, будто на 12-й неделе ребенок „становится человеком“, а потому, что так решил тогдашний режим», — пишет он.

Брынза предлагает сократить предельный срок прерывания беременности в случае изнасилования до 12 недель и ввести «обязательные 10 дней на размышление» с момента обращения женщины, отметив, что пострадавшая от насилия должна обратиться не позднее окончания 11-й недели.

Также мужчина предлагает ужесточить ответственность за незаконное проведение абортов, принуждение к прерыванию беременности и другие противоправные действия.

При этом он считает целесообразным сохранить возможность прерывания беременности по медицинским показаниям, когда существует реальная угроза жизни или здоровью матери. Однако в случаях патологии плода — усилить контроль, «чтобы под видом „патологии“ не убивали детей с особенностями, не являющимися смертельными».

«Наша страна построена на православии. На протяжении веков казаки боролись в первую очередь за веру, а уже потом — за всё остальное. И сегодня более 80% граждан Украины принадлежат к христианским конфессиям. Христианское учение — единое для всех христианских стран мира — четко говорит: человеческая жизнь начинается с момента зачатия», — добавляет Денис Брынза.

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Ранее юрист регистрировал петиции с требованием включить чтение Библии в школьную программу, а также ввести систему штрафов, размер которых зависел бы от доходов и реальной платежеспособности нарушителя.

Напомним, Сейм Польши поддержал два законопроекта о либерализации законодательства об абортах, предусматривающих частичную декриминализацию прерывания беременности и содействия в его проведении, а также разрешение на аборты в случаях тяжелых пороков развития плода.