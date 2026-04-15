«Потребление будет как у жигуля». Переселенцу из Донецкой области, который собрал в одном авто всю жизнь, подарили новую машину

Переселенец, который собрал в одном авто всю жизнь, получил новую машину (Фото: Скриншот видео cherrybombfields/Facebook Національна поліція України)

Сооснователь monobank Олег Гороховский подарил переселенцу из Донецкой области, который приехал в Киев на старом автомобиле , где собрал всю свою жизнь, новый автомобиль.

Об этом Гороховский сообщил в своем Telegram-канале.

«Николай Михайлович с обновленной машиной! Купил Peugeot Landtrek в комплектации ЛЮТЫЙ (двигатель экономичный, потребление топлива будет как у его жигуля, а то и меньше)», — отметил соучредитель monobank.

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Фото: Telegram-канал Олега Гороховского ОГо!

По словам Олега Гороховского, переселенец угостил его домашними яйцами, медом, тушенкой и щучьей икрой. «Невероятно светлый человек!», — добавил сооснователь monobank.

На прошлой неделе Сеть тронула история переселенца из Донецкой области, который на старой машине приехал в Киев. Оказалось, что мужчина с женой из-за войны сначала переехал из родного дома в Черниговскую область, однако и там супругов настигла война. В результате одной из вражеских атак жена погибла, а мужчина собрал всю свою жизнь в один автомобиль и отправился искать более безопасное место.

«Он вместил самое дорогое, что мог забрать: вещи, бытовую технику, 18 кур и собаку. Но машина не выдержала дальнего путешествия и в конце концов сломалась», — отмечали представители Национальной полиции Украины.

Тогда неравнодушные люди и правоохранители помогли мужчине отбуксировать сломанный автомобиль в автосервис, а его историю услышал Олег Гороховский, который заявил, что в случае, если найдет контакт мужчины, подарит ему новый автомобиль. Позже соучредитель monobank сообщил, что получил контакты и отчитается, когда дело будет сделано.