65-летний путешественник-краевед объездил все населенные пункты Хмельницкой области, фотографировал их и публиковал снимки в Википедии.

Об этом сегодня, 17 ноября, сообщило «Суспільне».

Более десяти лет 65-летний Петр Грушко путешествует по украинским селам на велосипеде и фотографирует населенные пункты.

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Раньше он путешествовал по Европе и Азии, а со временем увлекся поездками по Украине. Сначала он объезжал области рядом с Киевом, а после переезда в родной Каменец-Подольский район начал исследовать местность.

Во время экспедиции по Хмельницкой области он посетил 1451 населенный пункт. Мужчина заезжал в села, у которых есть страницы в Википедии, и фотографировал их для этой платформы.

«На самом деле исследование Хмельницкой области у меня затянулось, поскольку раньше, в 2021 году, я ставил перед собой цель посетить все области и увидеть памятники архитектуры и исторические достопримечательности. В каждом районе я посещал именно такие места, а не всё подряд. А потом выбрал для себя другой формат — посетить каждое село», — цитирует издание путешественника.

С 2022-го по 2024 год пенсионер исследовал Тернопольскую область, а в следующем году планирует полностью исследовать Буковину.