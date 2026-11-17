65-летний краевед из Хмельницкой области объездил все населенные пункты региона и делал фотографии для Википедии
Пенсионер исследует Хмельницкую область (Фото: Пётр Грушко)
65-летний путешественник-краевед объездил все населенные пункты Хмельницкой области, фотографировал их и публиковал снимки в Википедии.
Об этом сегодня, 17 ноября, сообщило «Суспільне».
Более десяти лет 65-летний Петр Грушко путешествует по украинским селам на велосипеде и фотографирует населенные пункты.
Раньше он путешествовал по Европе и Азии, а со временем увлекся поездками по Украине. Сначала он объезжал области рядом с Киевом, а после переезда в родной Каменец-Подольский район начал исследовать местность.
Во время экспедиции по Хмельницкой области он посетил 1451 населенный пункт. Мужчина заезжал в села, у которых есть страницы в Википедии, и фотографировал их для этой платформы.
«На самом деле исследование Хмельницкой области у меня затянулось, поскольку раньше, в 2021 году, я ставил перед собой цель посетить все области и увидеть памятники архитектуры и исторические достопримечательности. В каждом районе я посещал именно такие места, а не всё подряд. А потом выбрал для себя другой формат — посетить каждое село», — цитирует издание путешественника.
С 2022-го по 2024 год пенсионер исследовал Тернопольскую область, а в следующем году планирует полностью исследовать Буковину.