«Примет на такой случай много». Пассажирка родила ребенка в поезде Укрзализныци
Пассажирка родила ребенка в поезде Ивано-Франковск — Черкассы (Фото: Укрзализныця / Facebook)
В Укрзализныце рассказали, что 16 апреля пассажирка поезда сообщением Ивано-Франковск — Черкассы перед самым прибытием в Фастов родила мальчика.
Как отметили в пресс-службе компании, утром 16 апреля поезду № 44 из Ивано-Франковска в Черкассы понадобилась неграфиковая остановка в Фастове. Из-за угрозы дронов такие остановки сейчас не редкость, но «на этот раз повод был значительно приятнее».
«Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую домедицинскую помощь. Состояние мамы и ребенка на момент высадки — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
На перроне в Фастове роженицу и младенца ожидала команда парамедиков.
«Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны — встретим уже как своего», — добавили в Укрзализныце.