«Примет на такой случай много». Пассажирка родила ребенка в поезде Укрзализныци

В Укрзализныце рассказали , что 16 апреля пассажирка поезда сообщением Ивано-Франковск — Черкассы перед самым прибытием в Фастов родила мальчика.

Как отметили в пресс-службе компании, утром 16 апреля поезду № 44 из Ивано-Франковска в Черкассы понадобилась неграфиковая остановка в Фастове. Из-за угрозы дронов такие остановки сейчас не редкость, но «на этот раз повод был значительно приятнее».

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«Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую домедицинскую помощь. Состояние мамы и ребенка на момент высадки — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

На перроне в Фастове роженицу и младенца ожидала команда парамедиков.

«Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны — встретим уже как своего», — добавили в Укрзализныце.