На марафоне в Париже украинские ветераны преодолели 42 км на колесных креслах

12 апреля на Парижском марафоне украинские ветераны на колесных креслах стали участниками одного из самых престижных забегов мира — Schneider Electric Marathon de Paris. Они преодолели 42 км.

Об этом сообщили в Национальном реабилитационном центре UNBROKEN Ukraine.

По словам представителей центра, Парижский марафон ежегодно собирает тысячи участников со всего мира, а в 2026 году Украину на международном спортивном событии представили «ветераны, которые преодолели марафонскую дистанцию, демонстрируя силу духа и несокрушимость».

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Фото: Пресс-служба Первого ТМО Львова

В состав украинской команды вошли ветераны Олесь Процив, Владимир Савельев, ментор Цента UNBROKEN Павел Козак и переселенец из Покровска и шахтер Иван Батрак, который получил ранения в результате прилета в собственное жилье.

«Когда мы увидели, сколько украинцев пришло нас поддержать — был поражен. Я заряжался той энергией. Тогда мне захотелось еще больше двигаться вперед», — поделился впечатлениями участник марафона и пациент реабилитационного центра Владимир Савельев, пишет Суспільне Львів.

Также в украинской команде были Богдан Кошулаб, Михаил Варвич и Андрей Тарасюк. «Все они являются игроками спортивного клуба Титаны-Львов, который активно развивает и популяризирует адаптивные виды спорта», — добавили в UNBROKEN Ukraine.

Участие команды в марафоне является частью инициативы Wounded Warrior, направленной на поддержку и реабилитацию украинских защитников через спорт и привлечение к международным событиям.