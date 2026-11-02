Погибло 120 тысяч особей. В Украине хотят создать Пантеон памяти дельфинов

В Одесской области приступили к реализации проекта мемориального монумента Пантеон памяти дельфинов, посвященного черноморским китообразным, погибшим во время войны РФ против Украины.

Об этом сообщил эколог, начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.

Ожидается, что Пантеон памяти дельфинов станет мемориальным и просветительским пространством, посвященным дельфинам, ставшим жертвами экологической катастрофы в Черном море.

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Его создают не только для того, чтобы скорбеть, но и чтобы помнить и предостерегать.

«Создание такого пантеона — это не только дань памяти десяткам тысяч черноморских китообразных, погибших во время войны. Они — словно настоящие люди моря — стали безмолвными жертвами экологической катастрофы в Черном море, вызванной войной России против Украины», — отметил он.

В комментарии изданию Al Jazeera Русев заявил, что более 120 000 дельфинов погибли в результате полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, многие военные технологии блокируют их основной инструмент выживания — эхолокацию, — из-за чего они теряют способность ориентироваться, общаться и охотиться.

«Если дельфин не может охотиться на рыбу, он быстро теряет вес», — сказал Иван Русев, добавив, что в таком случае животные начинают использовать собственные жировые запасы как источник энергии. Однако в море, загрязненном войной, в этом жире уже накопились вредные вещества: загрязнители из сточных вод, сельскохозяйственные стоки, микропластик и антибиотики.

Это означает, что их иммунные системы ослаблены и они погибают от смертельных инфекций дыхательных путей.

Издание Independent пишет, что экосистема Черного моря серьезно пострадала в результате войны: в воду попадают токсичные химические вещества и топливо из сбитых беспилотников и затонувших подводных лодок. Некоторые виды рыб, в частности кефаль и луфарь, стали редкостью — несмотря на ограничения на вылов рыбы в этом регионе.

Русев добавил, что война также негативно сказывается на птицах, питающихся морской рыбой. Он пояснил, что взрывы оглушают и убивают рыбу, а также пугают птиц, мигрирующих между Северной Европой и Ближним Востоком.

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«Когда птица не может найти достаточно пищи — не имеет горючего, — она не способна добраться до места зимовки или гнездования. Это будет влиять на численность определенных популяций птиц на протяжении многих лет», — подчеркнул эколог.