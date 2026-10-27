«Ждут „русский мир“?» В Одесской области памятник Пушкину, который должны были демонтировать, спрятали за металлической конструкцией
В Татарбунарах Одесской области памятник Пушкину спрятали за металлической конструкцией (Фото: Деколонизация. Украина)
В городе Татарбунары Одесской области памятник русскому поэту Александру Пушкину, который подлежал демонтажу, закрыли металлической конструкцией.
Об этом сообщили в общественной организации Деколонизация. Украина.
«Власти города Татарбунары в Одесской области ждут „русский мир“? После скандала с реконструкцией памятника Пушкину они решили не демонтировать его, а спрятать. И возникает вопрос: зачем они так защищают этот объект?» — говорится в заявлении представителей организации.
29 сентября в общественной организации сообщили, что памятник Пушкину в Татарбунарах отреставрировали за счет местных властей вместо того, чтобы демонтировать.
Дискуссии о сносе монумента ведутся уже некоторое время, сообщает Суспильне. В частности, 3 марта представители инициативы Деколонизация. Украина обнародовали ответ Татарбунарского городского совета на свое обращение. В нем местные власти заявили, что не будут демонтировать памятник до получения официального заключения Украинского института национальной памяти.
По информации общественной организации, Министерство культуры ранее исключило памятник из реестра объектов культурного наследия. До этого монумент находился под государственной охраной. Исключение из реестра устранило ограничение на его демонтаж, связанное с охранным статусом.