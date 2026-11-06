«Имеет огромное значение для Украины». Отделение Научного общества имени Шевченко во Франции выселяют из исторического здания

Украинское отделение Научного общества имени Тараса Шевченко в Европе, расположенное во французском Сарселе, выселяют из исторической штаб-квартиры. Там более 60 лет хранились уникальные архив и библиотека украинской диаспоры.

Об угрозе утраты НОШ-Е во Франции сообщил историк Сергей Шумило, работавший там в 2022 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Очень печальная новость из Франции: украинское отделение Научного общества имени Шевченко в Европе (НОШ-Е) в Сарселе, недалеко от Парижа, выселяют из его исторического здания. Здесь, в пригороде Парижа, более 60 лет хранилось настоящее сокровище украинской науки и культуры — архив и библиотека НОШ, насчитывающие обширную коллекцию литературы украинской диаспоры, около 20 тысяч томов», — подчеркнул он.

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По словам ученого, в этом центре хранятся: картотеки и архив Энциклопедии украиноведения, архивы заседаний всех секций НОШ, коллекция микрофильмов и старых фотографий, большое количество корреспонденции, а также наиболее полное собрание журналов диаспоры, включая все выпуски Записок НОШ.

Как сообщил Сергей Шумило, теперь все это должны вывезти из исторического здания НОШ. Дело в том, что другая общественная организация выиграла судебный процесс, и теперь НОШ обязано покинуть свою штаб-квартиру, а также вывезти архив и библиотеку. Вместе с ними должен быть освобожден и украинский храм-часовня Успения Богородицы, освященный еще митрополитом Иосифом Слипым.

Часть библиотеки и архива планируют перевезти в Лондон, в библиотеку имени Шевченко при Союзе украинцев Великобритании (СУБ).

По словам историка, именно в этом доме с 1951 года жили и работали выдающиеся украинские ученые: Кубийович, Кузеля, Шумило-Кульчицкий, Янив, Шульгин, Жуковский и многие другие. А само НОШ во времена советской оккупации Украины выполняло роль Академии наук украинской диаспоры. Это был один из главных украинских научно-просветительских центров в диаспоре, развивавший не советскую украинскую науку.

«Библиотека и архив НОШ в Сарселе — настоящее сокровище для украинских ученых. Но, к сожалению, как это часто у нас бывает, в последнее время это сокровище оказалось в очень трудном положении. Без материальной поддержки и финансирования из Украины этот научный центр в последнее время приходил в упадок, а здание НОШ из-за отсутствия отопления и сильной сырости оказалось в плохом состоянии. В тяжелом положении находился и домовой украинский храм-часовня Успения Богородицы», — отметил Шумило.

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Историк подчеркнул, что сегодня крайне важно сохранить все издания и «обеспечить достойное место, куда их можно было бы перевезти и где они могли бы храниться».

«НОШ в Сарселе имеет огромное значение для Украины. Здесь мог бы располагаться влиятельный центр украинской культурной жизни и продвижения украинских интересов во Франции. Сегодня, когда старая Европа — и в частности Франция и Париж — вновь переполнена миллионами украинских беженцев, возрождение этого очага украинской науки и культуры приобрело бы особую важность и актуальность. Однако вместо этого происходит выселение НОШ из его исторического здания в Сарселе, а вместе с ним — и архива, и библиотеки общества», — подытожил он.