Годами насиловал падчерицу: киевлянина приговорили к пожизненному

В Киеве 41-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за то, что он в течение многих лет насиловал свою падчерицу . Девушка боялась рассказать правду маме.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, обвиняемый начал жить с женщиной и ее дочерью, когда ребенку было четыре года. Когда девочке исполнилось восемь лет, отчим начал развращать падчерицу.

Реклама

«Он раздевал ребенка, сам обнажался перед ней и демонстрировал девочке порнографические видео, заставляя касаться его обнаженных гениталий. Еще через два года, когда ребенку было уже 10 лет, мужчина начал совершать в отношении нее сексуальные действия против ее воли, в дальнейшем вступая с ней в интимные отношения. При этом угрожал ребенку избиением ремнем, если она откажется выполнять его приказы», — рассказали в прокуратуре.

Сексуальное насилие в отношении ребенка продолжалось по меньшей мере четыре года, до 14-летия девочки. Правоохранители установили, что мужчина совершал преступления, когда его жена была на работе, а он — дома.

Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал, что девочка решилась рассказать о пережитом в 2021 году мужчине, с которым познакомилась в Интернете. После этого знакомый нашел номер телефона бабушки, которая в свою очередь рассказала все матери девочки. Женщина обратилась в полицию, после чего мужчину задержали.

«Отчим-насильник своей вины не признал. В зале суда утверждал, что падчерица его оговорила из-за ссоры за плохие оценки и говорил о желании восстановить отношения, чтобы снова „быть семьей“. Никакого сожаления или раскаяния», — добавил Руслан Кравченко.

Отчима приговорили к пожизненному лишению свободы.