Украинская делегация добралась до оккупированного Россией города Олешки в Херсонской области. Там продолжаются эвакуация местных жителей на подконтрольную Украине территорию и раздача помощи.

Местные жители со слезами на глазах встретили представителей украинской делегации. Люди уже собрали вещи и готовы отправиться на подконтрольную Украине территорию. Омбудсмен Дмитрий Лубинец, возглавляющий украинскую делегацию, опубликовал видео из Олешек.

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«Мы в Олешках! Украинская делегация благополучно добралась до города. Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается. Сейчас я общаюсь на месте с местными жителями, чтобы узнать об их потребностях и понять, какая помощь им нужна больше всего. Подробности сообщу позже. Наш главный приоритет — люди, нуждающиеся в помощи. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их и помочь каждому, кто в этом нуждается», — отметил он.

На кадрах видно, как Лубинец общается с местными жителями Олешек. Они не могут сдержать слез, обнимаются и ждут эвакуации.

«Родные наши! Мы уже собрались, очень рады!» — обняла омбудсмена одна из женщин.

В то же время часть жителей оккупированных Олешек решила остаться в городе. Лубинец отметил, что это их выбор, и добавил, что хочет содействовать тому, чтобы в город допускали хотя бы гуманитарную помощь.

Напомним, что 17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет.

О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

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30 октября началась основная фаза гуманитарной миссии в Олешках. Гуманитарный конвой должен доставить в город помощь, а для людей, желающих выехать из Олешек, такая возможность будет обеспечена до 14:00 30 октября. Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных граждан.

Людей, которых эвакуируют из Олешек, сначала доставят в российский город Анапа, а затем — военно-транспортным самолетом Минобороны России в Беларусь. Только оттуда они смогут попасть в Украину.