Защитники спасли кошку после удара КАБами по Дружковке (Фото: Скриншот видео из Instagram 28ombr)

Украинский журналист Олесь Кромпляс и защитники спасли кошку. Животное получило ранение в результате вражеской атаки управляемыми авиабомбами на Дружковку.

Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода.

Кромпляс работал в Дружковке в сопровождении бойцов бригады, когда они заметили раненую рыжую кошку, находившуюся среди обломков и листвы. Животное осторожно забрали и посадили в ведро, чтобы отвезти в больницу, где ей могли бы оказать помощь.

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Сначала кошку доставили в ветеринарную клинику в Краматорске, где специалисты оказали необходимую первую помощь. Отмечается, что они отказались брать деньги за лечение.

Впоследствии животное направили на дальнейшее лечение в Харьков. Там Олесь Кромпляс взял на себя все расходы на необходимые процедуры.

«Сейчас с пушистиком все хорошо. Иногда разница становится понятной без лишних слов: достаточно увидеть, кто оставляет после себя руины, а кто выносит из них живых», — отметили представители 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

В июне защитники из 118-й отдельной механизированной бригады с помощью большого дрона Вампир спасли кошку и ее пятерых котят.

В апреле сообщалось, что бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого с помощью дрона спасли собаку и кота с передовой. Тогда украинские защитники отправили побратимам еду беспилотником, а обратно БПЛА вернулся с животными.