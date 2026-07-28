Живые свидетели преступления. Азов и Либеровы представили проект о бойцах, переживших Еленовку и вернувшихся из российского плена

28 июля, ко Дню памяти казненных и замученных в плену 12-я бригада специального назначения Азов НГУ совместно с фотографами-документалистами Константином и Владой Либеровыми представила фотопроект о бойцах, переживших теракт в Еленовке и вернувшихся из плена РФ.

В ночь на 29 июля 2022 года россияне взорвали барак в колонии возле Еленовки. Накануне туда перевели 193 пленных защитников Мариуполя, бойцов Азова. Погибли по меньшей мере 53 человека, более 130 получили ранения.

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С тех пор прошло четыре года. Из того самого барака домой вернулось меньше людей, чем погибло во время теракта. Четверо защитников, ставших героями проекта, пережили взрыв, выжили в плену и дождались обмена.

28 июля было выбрано Днем памяти казненных и замученных в плену — именно в связи с трагедией в Еленовке, — однако, по словам представителей Азова, этот день посвящен не только скорби. В российском плену остаются более 600 бойцов Азова и тысячи военнослужащих Сил обороны. В бригаде подчеркивают, что почтение памяти должно сопровождаться конкретными действиями: давлением на Россию, расследованием преступления и возвращением тех, кто все еще находится в неволе.

«Еленовка — это не просто трагедия прошлого. Это преступление, которое продолжается до тех пор, пока виновные не будут наказаны, а все наши люди — возвращены домой. Герои этого проекта — живые свидетели этого преступления. Через их истории мы хотим напомнить о тех, кто погиб, и о тех, кто до сих пор не вернулся из плена. Память должна перерастать в действие — требование справедливости, международного давления на Россию и возвращения всех украинских военнопленных», — прокомментировал представитель 12-й бригады специального назначения Азов НГУ Александр Клевецкий.

Фото: Предоставлено пресслужбой Азова / Константин и Влада Либеровы

«Когда мы снимали, то постоянно думали о том, что любого из этих людей могло просто не быть. Они сидят перед камерой, живые, и для нас это самый сильный аргумент, чтобы не останавливаться и вытаскивать остальных», — поделились Константин и Влада Либеровы.

Истории бойцов, принявших участие в проекте

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Веб, 1070 дней в плену

Что помнит о взрыве: «Взрыв, вспышка, меня сдувает с кровати, падаю со второго яруса, теряю сознание. Потом прихожу в себя, чувствую, что температура в бараке уже нормальная, надо выбираться. Встаю на ноги, начинаю выходить и понимаю, что состояние такое, будто земля уходит из-под ног. Шел словно на корабле во время шторма. Пытался выйти из барака, снова упал, потерял сознание. Прошел по груде металла и бетона, где когда-то стояли кровати. Потом еще раз терял сознание уже за пределами барака».

Полученные ранения: массивное кровотечение из руки, повреждение лучевого нерва левой руки, ранение правого бедра, сквозное ранение спины в области поясницы, пробитое легкое, многочисленные ожоги, стекловата и мелкие осколки в шее возле сонной артерии.

Кого из погибших побратимов вспоминает: «Вспоминаю Гранита, Радия, Башню, Шуберта, Ковбоя, Космоса, Фирста».

Что это за предмет на фотографии: «Этот осколок — один из самых крупных, извлеченных из левой руки; именно он повредил мне нерв. Он знаменателен тем, что служит доказательством казни, а также того, что я выжил и закалился, несмотря на увечье. Кроме того, это доказательство того, что удар был нанесен не из HIMARS».

Фото: Предоставлено пресслужбой Азова / Константин и Влада Либеровы

Дос, 129 дней в плену

Что помнит о взрыве: «Помню два взрыва в самом бараке. Когда уже рвануло и мы выбежали на улицу, я вытаскивал ребят. В итоге помог где-то пятерым. Очень хорошо запомнил фразу от старших в ДИЗО: „Ну что, классно вас, пацаны, вагнера вье*али“».

Полученные ранения: осколочно-огнестрельные ранения предплечья и ноги, потеря зрения и слуха на правую сторону.

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Кого вспоминает из погибших побратимов: «Вспоминаю ребят, которые воевали под моим командованием — Моря, Джонс, Схид, Кадет. Классные парни, отличные воины, бились до последнего в пехоте, а постигла их участь казни. Помню Смока из артиллерии — очень классный парень был. Космос из медиков — вообще светлый человек. Фирст в моем подразделении всегда был на позитиве; он перевелся в инженерно-саперную роту — вообще топовый сапер».

Что это за предмет на фотографии: «Единственное серьезное ранение, полученное за время Мариупольской кампании и плена, я получил именно во время теракта. Это осколочное ранение, которое сейчас не дает мне жить полноценной, нормальной жизнью. У меня в ногах миллион осколков, мешающих ходить. Поэтому я передвигаюсь с помощью трости. Врачи сказали, что это на всю жизнь. Ничего изменить нельзя. Поэтому трость для меня — символ, напоминающий о казни военнопленных в плену».

Фото: Предоставлено пресслужбой Азова / Константин и Влада Либеровы

Август, 1122 дня в плену

Что помнит о взрыве: «Взрыв, а дальше — хаос. Я был в тяжелом состоянии. Мне помогали ребята, которым повезло получить лишь незначительные ранения. Я держался, чтобы доехать до больницы, подбадривал себя мысленно. Потом помню операционный стол в Донецке. Как я просыпаюсь, вижу свои ранения, ампутацию ноги — и понимаю, что хочу жить эту жизнь. Не хочу впадать в отчаяние. Хочу активно участвовать в соревнованиях, хочу жить и делать что-то полезное. Такими были первые мысли после реанимации, после операции».

Полученные ранения: ампутация ноги в результате ранения, осколочные ранения по всему телу, потеря глаза, тяжелая контузия.

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Кого из погибших побратимов вспоминает: «Из побратимов вспоминаю Брайана, Эхо, Американца, Сенсея, Августа, Радия, Ковбоя, Кипиша».

Что это за предмет на фотографии: «Молитва особенная, ведь в плену мы с ребятами читали ее тайком каждое утро, за что иногда и доставалось во время проверок».

Фото: Предоставлено пресслужбой Азова / Константин и Влада Либеровы

Алан, 1362 дня в плену

Что помнит о взрыве: «Взрыв. Посыпались искры, тут же возгорание, паника, хаос. Ну и затем последствия: пожар, сгоревшие люди. Паника. Администрация никак не помогала. Наоборот — закрыли все выходы и заблокировали нас в этой промзоне. Никакой первой помощи никто не оказывал».

Какие ранения получил: получил осколочные ранения колена, потерял часть пятки.

Кого из погибших побратимов вспоминает: «Вспоминаю Осипа, Карася, Броню, Электрика, Васильича, Кипиша, Батю, Кучерявого, Ковбоя, Белотура — это те, с кем я непосредственно пересекался по службе. Ну и, конечно, всех остальных, поскольку был знаком почти со всеми ребятами».

Что за предмет на фотографии: «Шеврон — это не только элемент формы и знак различия подразделения, это еще и символ стойкости и несгибаемости людей, даже когда выживание в тех условиях казалось невозможным».