Врачи до последнего боролись за их жизни. Скончались двое полицейских, раненных в результате атаки дрона возле Камышевахи

В больнице скончались двое правоохранителей — Олег Дубецкий и Сергей Бережко, — получившие 1 ноября тяжелые ранения вблизи Камышевахи в результате попадания российского дрона в служебный автомобиль .

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько.

Оба правоохранителя были майорами полиции и работали в Пологовском районном отделе полиции в Орехове.

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Олег Дубецкий был начальником дежурной части отделения № 4, а Сергей Бережко — заместителем начальника по превентивной деятельности.

1 ноября недалеко от Камышевахи они получили тяжелые ранения в результате попадания российского дрона в служебный автомобиль. Врачи до последнего боролись за их жизни. Спустя несколько дней, 4 ноября, оба правоохранителя скончались в больнице.

«Олег и Сергей посвятили службе более двух десятилетий своей жизни. Это — годы сложной работы, десятки выполненных служебных задач, ответственность за людей и преданность государству», — пишет Кисько.

2 ноября россияне атаковали школу в Камышевахе, где в момент атаки раздавали гуманитарную помощь. По данным областной военной администрации, российские войска нанесли не менее девяти ударов. Сначала были сброшены управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем применена ФАБ-3000.

ФАБ-3000 — это трехтонная авиабомба, содержащая почти полторы тонны взрывчатки. Такое оружие используется для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров.

На данный момент известно о 42 погибших. Продолжается опознание тел. Среди погибших — четверо полицейских, двое сотрудников ГСЧС и сотрудница ЦПАУ.

Под завалами могут находиться еще 33 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются.