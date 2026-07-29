Птенцы Одарки и Грицика улетели из гнезда

Четверо аистят Одарки и Грицика улетели из гнезда во взрослую жизнь (Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов)

Об этом рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская.

По словам исследовательницы, которая вместе с тысячами других украинцев наблюдает за аистами онлайн благодаря камере видеонаблюдения, 26 июля Лельович, Махаон, Мрия и Ника еще находились в своем гнезде, однако в этот день они по очереди улетели.

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«26 июля Лельович, Махаон, Мрия и Ника привычно начинали утро в гнезде, и ничто не предвещало, что их полеты в 7 утра станут последними, которые мы увидим в этом сезоне. Прошел день, прошел второй… Молодые аисты не возвращались в гнездо, проведя уже две ночи подряд за его пределами. Улетели», — отметила Ирина Саражинская.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

Исследовательница рассказала, что в 2024 году аистята покинули известное гнездо 31 июля, а в 2025 году — 24 июля. 26 июля 2026 года в 07:19−07:22 Лельович, Ника, Махаон и Мрия один за другим вылетели из родного гнезда; в 09:34 в гнезде в последний раз была Мрия, а в 12:39 — Махаон.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов

Однако, как рассказала Ирина Саражинская, после отлета аистят события в гнезде не прекратились, ведь в тот же день туда прилетел другой взрослый аист по имени Надя.

«28 июля Наденька провела весь день в гнезде, не улетая. К ней трижды прилетала Одарка: в 16:09, 19:56 и 20:53. Все эти встречи были очень короткими и длились от 10 до 30 секунд. И каждый раз Наденька реагировала на Одарку как на источник пищи, выпрашивая еду. А Одарка всякий раз не обращала внимания на аистенка в гнезде: не пыталась прогнать, не проявляла агрессии — словно даже не замечала Наденьку», — рассказала исследовательница.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов