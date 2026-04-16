«Сложился как карточный домик». Мама, которая с ребенком оказалась под завалами дома в Киеве, рассказала об атаке

Ночью 16 апреля Россия массированно атаковала столицу. В Подольском районе в результате удара вражеской ракеты разрушился дом, в котором живет мать и трое детей. Женщина и один ребенок оказались под завалами.

Пострадавшей оказалась Вероника Байда, которая на своей странице в Facebook рассказала о ночи, когда их дом разрушили россияне.

«Сегодня 16.04.2026 в три ночи я с детьми проснулась от того, что на нас упал потолок. Прилет на наш участок полностью разрушил наш дом, который сложился как карточный домик… Спасибо ГСЧС, нас вытащили. Все живы. В больницах. Нас лечат. Собаку и кошку достали из-под завалов», — рассказала Вероника.

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По словам женщины, друзья и волонтеры помогли достать из-под завалов дома вещи, которые уцелели, однако большинство вещей семья потеряла, а сама Вероника и четверо ее детей остались без приюта. Женщина рассказала, что ее муж — военный, который служит на Сумском направлении. Байда поблагодарила медиков, ГСЧС, волонтеров и друзей за поддержку и помощь.

Одна из дочерей Вероники рассказала NV, что ночью она с сестрой проснулась от того, что раздался взрыв. После этого они заметили, что окна в доме пооткрывались, а с крючка упало зеркало. Сестры бросились его поправлять, когда раздался второй взрыв и крыша дома упала на место, где стояла 16-летняя сестра.

Девушка также рассказала, что в ночь атаки брат спал с мамой, хотя обычно спит сам в своей комнате. Однако после атаки стало понятно, что кровать и комната мальчика превратились в сплошные руины и что было бы с мальчиком, если бы он остался в своей комнате — неизвестно.

Ранее корреспондент NV Сергей Окунев помог спасти из-под завалов дома семьи собаку, которая пробыла там около шести часов и начала лаять только под утро.