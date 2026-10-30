Закрыла собой детей. В Кременчуге в результате российской атаки погибла мама близнецов
В Кременчуке из-за российской атаки погибла мама близнецов (Фото: oolegoooovna8 / Instagram)
В Кременчуке в результате российской атаки 29 октября погибла местная жительница Анна. В момент атаки женщина не успела укрыться и закрыла собой детей.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на сестру погибшей Инну Солошенко.
Сообщается, что во время атаки Анна не успела укрыться и закрыла собой детей. Женщина вместе с мужем воспитывала двоих детей-близнецов. Их уже осмотрел врач.
О прощании с погибшей сообщат позже.
«Мне невероятно трудно сейчас подобрать слова, но я безмерно благодарна за всё, что ты для меня делала, за твою помощь, любовь! Ты навсегда останешься в моем сердце», — отметила Солошенко.
29 октября россияне атаковали многоэтажный дом в Кременчуге Полтавской области двумя ракетами Бандероль. В результате погибли три человека.
Всего ранения получили 32 человека, среди них шестеро детей. Девятерых пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
30 октября в Полтавской области объявили день траура по погибшим.