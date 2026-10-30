Закрыла собой детей. В Кременчуге в результате российской атаки погибла мама близнецов

В Кременчуке в результате российской атаки 29 октября погибла местная жительница Анна. В момент атаки женщина не успела укрыться и закрыла собой детей.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на сестру погибшей Инну Солошенко.

Сообщается, что во время атаки Анна не успела укрыться и закрыла собой детей. Женщина вместе с мужем воспитывала двоих детей-близнецов. Их уже осмотрел врач.

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О прощании с погибшей сообщат позже.

«Мне невероятно трудно сейчас подобрать слова, но я безмерно благодарна за всё, что ты для меня делала, за твою помощь, любовь! Ты навсегда останешься в моем сердце», — отметила Солошенко.

Погибшая Анна с семьей / Фото: oolegoooovna8/Instagram

29 октября россияне атаковали многоэтажный дом в Кременчуге Полтавской области двумя ракетами Бандероль. В результате погибли три человека.

Всего ранения получили 32 человека, среди них шестеро детей. Девятерых пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

30 октября в Полтавской области объявили день траура по погибшим.