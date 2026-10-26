В результате российских обстрелов Краматорска в Донецкой области 25 октября серьезные повреждения получили Покровский и Николаевский храмы. В этих святынях повреждена кровля, выбиты окна и двери.

Около 15:00 25 октября произошло попадание в Покровский храм в Краматорске, в результате чего святыня получила значительные повреждения. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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По словам местных верующих, вся церковь усыпана обломками; часть из них выбила Царские врата в правом приделе. Также повреждены центральный купол и крыша, выбиты двери и окна, изуродована прихрамовая территория.

Кроме того, в крышу Николаевского храма в Шабельковке (поселке Краматорской городской общины) попал БПЛА. В результате российского удара в крыше святыни образовалось отверстие диаметром около одного метра.

Покровский храм был основан в 1948 году преподобным Варсонофием Херсонским (Юрченко). С 2023 года настоятелем храма является Олег Кручинин.

«С 2023 года я являюсь настоятелем этого прихода. За это время храм стал одним из гуманитарных центров поддержки жителей Краматорска и вынужденных переселенцев из Часова Яра, Бахмута, Константиновки, Дружковки и других разрушенных городов», — отметил Кручинин.

Ранее в результате российских атак серьезные повреждения получил храм святого Иоанна Предтечи в Краматорске, а также были фактически разрушены пятидесятническая церковь «Добрая весть» и храм святого Александра Невского.