«Пытаемся сказать им, что у них не все так плохо»: как дети из харьковского СИЗО получают образование

Около 13 детей, находящихся в Харьковском СИЗО, получают образование вместе с учениками Дергачевского лицея №4. Обучение проходит в дистанционном формате или в помещении следственного изолятора.

Об этом рассказывает Суспільне Харків.

Дергачевский лицей № 4 начал предоставлять образовательные услуги несовершеннолетним, находящимся в Харьковском СИЗО, с сентября 2022 года. Отмечается, что дети осваивают ту же образовательную программу, что и учащиеся самого учебного заведения. Поскольку лицей находится на прифронтовой территории, обучение для всех проходит в онлайн-формате.

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«Все дети, обучающиеся в нашем лицее, подключаются к занятиям онлайн — в том числе и те, кто находится в Харьковском СИЗО. Учебный процесс у них абсолютно такой же, как и у обычных детей. Школа обеспечила их ноутбуками и учебниками. Это обычные дети, и мы стараемся донести до них, что не все так плохо, что им нужно интегрироваться в общество, признать свои ошибки и знать: государство заботится о них, а педагоги уделяют им внимание так же, как и обычным детям», — рассказала социальный педагог Ирина Войтова.

Фото: Дергачевский лицей №4

По словам женщины, в прошлом году около 13 подростков, находящихся в СИЗО, получали образование. Один из учеников завершил обучение уже в тюрьме для взрослых, куда его перевели после того, как ему исполнилось 18 лет. Получив образование, молодой человек, как сообщила Войтова, вступил в ряды защитников и сейчас воюет на Харьковском направлении.

В этом году в Харьковском СИЗО также находятся 13 детей, получающих образование. По окончании обучения они получают такое же свидетельство о среднем образовании, как и другие школьники.

«Если в будущем они, например, будут подавать эти документы для поступления, невозможно будет определить, что это дети, которые находились в СИЗО. Абсолютно одинаковые документы об образовании, одинаковые условия обучения. Максимальная интеграция этих детей в общество, чтобы они не чувствовали себя какими-то „не такими“», — отметила Ирина.

Фото: Дергачевский лицей №4

Войтова рассказала, что преподаватели Дергачевского лицея также проводят с детьми в изоляторе психологические тренинги и различные воспитательные мероприятия.

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«Мы стараемся вовлечь этих детей в национально-патриотическое воспитание. Там много ребят, которые находятся под стражей за поджоги автомобилей военных или были втянуты в преступные схемы через Telegram-каналы. Мы пытаемся максимально переключить их внимание: они плели браслеты для военнослужащих, записывали видеопоздравления к различным праздникам. Мы стараемся показать им ошибочность их прежней позиции и максимально переориентировать на национально-патриотическое воспитание. Наша цель — именно воспитательная миссия», — рассказала социальный работник.

Фото: Дергачевский лицей №4

Во время летних каникул педагоги Дергачевского лицея № 4 ежедневно приезжают в Харьковский следственный изолятор и проводят занятия для заключенных подростков.

Несмотря на то, что обучение проходит по обычной программе, дети в Харьковском СИЗО не имеют возможности сдать НМТ после завершения учебы, поскольку изолятор расположен вблизи зоны боевых действий.

«Согласно соглашению, заключенному между Департаментом по вопросам исполнения уголовных наказаний и Украинским центром оценивания качества образования, временные экзаменационные центры для проведения НМТ могут создаваться в учреждениях исполнения наказаний или СИЗО, расположенных на территориях, которые не находятся в зоне боевых действий или под временной оккупацией РФ и где технически возможно обеспечить проведение компьютерного тестирования. К числу учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, где могут создаваться временные экзаменационные центры, по территориальному признаку не относятся колонии, расположенные в Харькове, Харьковской области и Сумах», — говорится в ответе на запрос Суспільного.