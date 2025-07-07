Менее чем через месяц после обмена умер военнослужащий, пробывший в плену три года

Менее чем через месяц после возвращения из плена скончался 57-летний военный Валерий Зеленский .

Об этом сообщает Cуспільне.Донбас.

Мужчина умер 16 июня — менее месяца после возвращения из плена.

В материале говорится, что Валерий Зеленский родился в Украине, но в течение определенного времени, в частности в школьные годы, жил в России. Дочь защитника Валерия рассказала, что он носил лидерский характер и занимался большим спортом.

Он получил образование химика-неорганика в Северодонецке, где и встретил свою будущую жену. Впоследствии Валерий устроился на работу в милицию — об этом он мечтал с детства.

Оставив работу в правоохранительных органах, мужчина пытался вести предпринимательскую деятельность, но в конце концов присоединился к армии. Со временем на службе в 53-й отдельной механизированной бригаде Валерий получил звание старшины, а также получил уважение собратьев.

Как-то военный попал на плакаты своей бригады, которые разместили по всему Северодонецку. Валерия говорит, что для рекламы тогда искали харизматические лица, одним из которых стал ее отец.

«Боже, как мы им гордились. Просто вся наша семья сделала фотографию с этими постерами из-за того, какой он там красивый, очень сдержанный и мужественный», — поделилась воспоминаниями Валерия.

Валерий Зеленский вместе с семьей / Фото: Суспільне.Донбас

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения подразделение отца помогало защитникам Мариуполя, в частности, привозили им оружие.

«Когда наступление началось, им сказали, что нужны добровольцы, которые пойдут в штурм. Из сорока восемь сказали: «Мы идем». Отец был одним из них. Он был сапером и должен был минировать мост. Ему сказали: «Вообще не волнуйтесь, там Нацполиция, там вас ждут, все будет хорошо».

Он приехал. И там действительно их ждали. И с виду все было хорошо, все же на русском говорят. Но оказалось, что они разговаривали уже не со своими, — рассказала девушка.

На востоке Украины защитник попал в плен, где пробыл следующие 39 месяцев. Семья Валерия узнала о том, что тот оказался в неволе, спустя всего несколько дней. К тому времени его семья пряталась в подвалах под обстрелами и даже не всегда имела доступ к мобильной связи.

Дочь защитника говорит, что информация о пленении отца стала для них сильным ударом. Впоследствии семье Валерия удалось уехать из Северодонецка.

«Это был очень стрессовый момент, когда ты должен от своего горя оторваться и начать строить новую жизнь. Начать искать жилье, как-то восстанавливать вещи, покупать что-то, но тебе ничего не хочется», — признается девушка.

За время плена Валерия его семья получила одно письмо, в котором мужчина рассказал, что держится, и попросил поцеловать от его имени всех родных.

Дочь защитника делится, что долгое время ее отца вносили в списки на обмен, однако он не возвращался домой.

«Несколько раз обменивали других Зеленских […] Для них Зеленский — это как возможность, это как кукла вуду. И поэтому ребята возвращаются, рассказывают, что там такое время были пытки, такое время у отца были пытки каждый день», — поделилась Валерия.

Первый год отца в российской неволе Валерия называет «самым сложным» потому, что тогда мужчина находился с так называемыми ДНРовцами и «вагнеровцами».

«Эта смесь и пытки были не просто жестокими, а бесчеловечными. Но он выдержал. Он выдержал еще два года. И он мне говорил: «Доня, я выдержал, потому что у меня есть киокушинка (стиль каратэ — ред.). У меня есть дисциплина и я «набит». Мои мышцы меня защитили», — делится девушка.

25 мая 2025 года семья воина получила информацию о том, что Валерию удалось вернуться домой.

«Сначала через координационный центр смс пришла. Потом через «Действие» сообщили. Я даже скриншоты делала, потому что не могла поверить в это. И написано: «Ожидайте звонка».

У нас такой мандраж был. Мы все плакали от счастья, потому что, наконец, самый страшный сон в нашей жизни закончился. Нам хотелось ему сказать, чтобы он не волновался, потому что знали, что он очень переживал за нас", — вспоминает события того дня Валерия.

По ее словам, в первом телефонном звонке защитник очень обрадовался, услышав украинский, и заявил, что хочет изучить государственный.

«Первое, что он сказал: я никого не сдал. Для него это честные слова. Это было превыше всего. Он никого не сдал. Он никого не подставил. Он ничего не рассказал. Он был готов вытерпеть абсолютно все, но он никого не подставить», — делится Валерия.

Также сообщается, что по возвращению домой мужчина радовался тому, что у него, кроме двух внучек, которых он мечтал воспитывать, родился внук. Отвечая на вопросы врачей о суицидальных склонностях, он говорил, что должен зачем жить, ведь его «ждут дети, ждет мир». Он добавлял, что имеет «целую жизнь, которую должен прожить».