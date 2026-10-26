Из российского плена вернулся боец Виталий Титаренко, незаконно осужденный так называемым судом «ДНР»

23 октября из российского плена вернулся боец 17-й отдельной танковой бригады Виталий Титаренко, незаконно осужденный так называемым судом «ДНР» за якобы разрушение гражданской инфраструктуры в Мариуполе и его окрестностях. Вместе с Виталием из плена вернулись еще трое его сослуживцев.

Об этом сообщает издание Ґрати.

Артиллерист 17-й танковой бригады Виталий Титаренко попал в российский плен во время обороны Мариуполя в 2022 году, после чего его вместе с пленными артиллеристами других подразделений обвинили в разрушении гражданской инфраструктуры в городе и его окрестностях.

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В феврале 2024 года Титаренко был в числе 33 украинских военных, которых так называемый «Верховный суд ДНР» приговорил к 27−29 годам лишения свободы.

Журналисты Ґрат также выяснили, что «суд» обязал тогда военнопленных выплачивать многомиллионные компенсации по гражданским искам, которые якобы подали против них пострадавшие жители Мариуполя.

В частности, Виталия Титаренко обязали выплатить 46 тысяч рублей (27 142 гривны), а также выплатить компенсации за якобы разрушенные здания и поврежденные автомобили в Мариуполе и его окрестностях.

В общей сложности от украинских военнопленных требовали выплатить от 6 до 8 миллионов рублей.

«Это немалые деньги. Их нужно было заплатить, потому что ребятам было плохо. Искали способы, как это сделать», — рассказывала журналистам жена бойца Марина Дудник-Титаренко.

Вместе с Виталием 23 октября из плена вернулись еще трое его сослуживцев, в частности Александр Плотников и Виталий Милостивый.

Всего в рамках этого обмена из российского плена вернули 271 человека — 261 военнослужащего и девять гражданских лиц. Большинство освобожденных защищали Украину в Мариуполе. Также из плена вернулись защитники с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Среди вернувшихся — пять человек, ставших свидетелями российского теракта в Еленовке в июле 2022 года.