В Николаеве синнабоны с разными вкусами попали в Книгу рекордов Украины (Фото: Суспільне/Скриншот)

В Николаеве установили национальный рекорд по количеству разновидностей синнабонов. В пекарне одновременно приготовили несколько десятков булочек с разными вкусами.

Об этом сообщает «Суспільне».

Лакомства выложили в форме украинского трезубца. По словам владелицы пекарни, всего на мероприятии представили 45 вариантов сладостей.

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«Классический с миндалем, малина, клубника, голубика, маршмэллоу, баббл-гам, нутелла, сникерс. Очень много, даже сезонная облепиха сейчас есть», — цитируют СМИ Анну Давидян.

Рекорд был зафиксирован 15 ноября в 16:00. В категории «Размеры», как отметила генеральный директор Книги мировых рекордов Анна Крысюк, уже представлено множество рекордов, связанных с едой.

«Что-то подобное в форме трезубца из булочек уже делали. Но с разными вкусами — как у синнабонов — еще не делали; это впервые. Возможно, где-то их и готовили, но заявку в нашу книгу еще не подавали. Были изделия больших размеров, но здесь оригинальность именно в разнообразии вкусов», — объясняет женщина.

Посетители заведения попробовали рекордные синнабоны. Их предлагали за пожертвования для центра реабилитации животных Прайд и благотворительного фонда Відомі.