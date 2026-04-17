В Охматдете на пятые сутки жизни прооперировали ребенка с врожденным пороком

Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

В первые дни жизни состояние Анны не вызывало беспокойства. Однако на третьи сутки у младенца появилась рвота, ребенок начал терять массу тела, время от времени наблюдалось нарушение дыхания. Медики провели рентгенологическое исследование, результаты которого показали, что у девочки может быть врожденный порок. Медики роддома проконсультировались со специалистами из НДСБ Охматдет, которые посоветовали госпитализировать младенца в отделение интенсивной терапии новорожденных больницы Охматдет.

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После этого девочку дообследовали и установили диагноз — атрезия двенадцатиперстной кишки.

«Это жизненно угрожающее состояние, при котором нарушена проходимость начального отдела тонкой кишки — фактически формируются два слепых сегмента, и пища не может проходить дальше. Из-за этого организм ребенка не получает необходимого питания. Особенность этого порока в том, что он расположен в анатомически сложной области — рядом с поджелудочной железой и важными протоками, которые участвуют в пищеварении. Поэтому такие операции требуют высокой точности и соответствующего опыта», — рассказал Игорь Шульжик, врач-хирург отделения хирургии новорожденных.

Фото: НДСБ Охматдет

На пятые сутки жизни ребенку провели оперативное вмешательство, выбрав миниинвазивную тактику — восстановление проходимости кишки выполнили лапароскопически через три небольших прокола. В отличие от традиционных операций такой подход менее травматичен для пациентов, позволяет ребенку быстрее восстановиться и уменьшает риск осложнений.

Фото: НДСБ Охматдет

«В то же время для нашей больницы это особый случай — в Охматдете впервые выполнена миниинвазивная коррекция этого порока. Это важный шаг в развитии детской хирургии и расширении возможностей помощи самым маленьким пациентам», — отметили представители Охматдета.

Сейчас маленькой Анне уже месяц. Девочка самостоятельно ест и активно набирает вес. «Я очень волновалась, но в Охматдете работают настоящие профессионалы. Врачи стали для меня опорой: все объясняли, поддерживали и относились к дочери с большой заботой. Теперь все волнения позади, мы едем домой», — отметила мама новорожденной Виктория.