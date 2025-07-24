«Не прячусь от следствия». Назарий Гусаков впервые прокомментировал подготовку ему подозрения в мошенничестве

Назарий Гусаков лично вышел на связь и заявил, что не будет скрываться от следствия (Фото: Назарий Гусаков/Facebook)

Больной спинальной мышечной атрофией Назарий Гусаков лично вышел на связь из Милана, и прокомментировал подготовку Офисом Генпрокурора подозрения в мошенничестве ему.

На своей странице в Facebook Гусаков опубликовал видео, на котором рассказал, что находится в Милане в больнице San Raffaele. Сейчас его состояние здоровья «тяжелое».

«Сегодня узнал, что Офис генерального прокурора Украины хочет вручить мне подозрение в совершении преступления. Я не скрываюсь от следствия и суда, сообщаю свое физическое место пребывания. Это медицинское учреждение San Raffaele, расположенное в Милане по адресу Via Olgettina, 60», — заявил мужчина.

Назарий Гусаков добавил, что выехал в Италию еще 12 мая, хотя президент Зеленский сообщал, что мужчина покинул территорию страны 13 июня.

Ранее адвокат мужчины также заявляла, что он не собирается скрываться, а планирует вернуться в Украину и сотрудничать со следствием.

23 июля генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что в ближайшие дни объявят подозрение активисту Назарию Гусакову.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

28 июня Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время следственных действий по делу Назария Гусакова полицейские задержали его друга Владимира Терлецкого, который оказал сопротивление правоохранителям.

Во время следственных действий он пытался убежать от правоохранителей и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

В то же время собеседник УП предполагал, что фигурант мог сбежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.