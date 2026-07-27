В одной из школ Харькова преподаватели использовали российскую музыку и стихи во время праздничного мероприятия

В харьковской школе для учеников устроили праздник под российскую музыку и стихи (Фото: Ivan Aleksic via Unsplash)

Во время одного из праздничных мероприятий в харьковской школе преподаватели использовали российскую музыку и стихи российских авторов. Об этом сообщила представительница Уполномоченного по защите государственного языка Виктория Меренкова.

Сообщается, что о событии, произошедшем в одном из учебных заведений Харькова, Меренковой рассказали родители учеников начальных классов. После их обращения представительница Уполномоченного по защите государственного языка провела проверку по факту нарушения законодательства.

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«Ко мне как к представителю Уполномоченного по защите государственного языка обратились родители учеников одного из учебных заведений Харькова. Они сообщили, что во время праздничного мероприятия для учеников начальной школы педагоги использовали музыкальный репертуар и поэтические произведения российских авторов. По результатам осуществления государственного контроля было установлено нарушение требований статьи 21 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Соответствующие нарушения зафиксированы, составлены акт и два протокола», — отметила представитель Уполномоченного.

По словам Виктории Меренковой, учителя объяснили свое решение использовать российский контент просьбой отдельных родителей, которые хотели «облегчить детям восприятие украинского языка, поскольку дома они общаются на русском».

«Школа существует не для того, чтобы приспосабливаться к языковым привычкам. Ее миссия — обучать, воспитывать и формировать украинское языковое пространство. Именно в учебном заведении ребенок должен слышать качественную украинскую речь, украинскую песню, украинское слово. И это не рекомендация — это требование закона», — добавила Виктория Меренкова.