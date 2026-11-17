Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти.

В понедельник, 16 ноября, у стен Михайловского Златоверхого собора начали реконструкцию и обновление Народной стены памяти.

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Согласно плану, от главных ворот Михайловского Златоверхого монастыря до Экономических ворот установят новые металлические конструкции с размещенными на них фотографиями павших воинов. Дизайн разработали с учетом пожеланий семей погибших: сохранив размер фотографий и значительно улучшив их качество, авторы привели надписи к единому образцу и сократили расстояние между снимками. Под каждой фотографией указаны фамилия, имя и отчество защитника, воинское звание, а также даты рождения и смерти.

Фото: Украинский институт национальной памяти/Facebook

Работы по обновлению выполняют сообщество «Книга памяти павших за Украину», МАДФ Цитадель и специалисты, которые с 2014 года занимаются проектом Стена памяти.

Новый дизайн стены памяти позволяет разместить до 12 тысяч фотографий погибших в период с 14 марта по 1 октября 2022 года.

Как сообщил Ярослав Тимченко, занимающийся проектом от имени сообщества Книга памяти павших за Украину, в распоряжении команды имеются 4200 фотографий за период 2014—2021 годов и еще около 8000 фотографий погибших начиная с 24 февраля 2022 года. Он также пояснил, что те несколько тысяч фотографий, которые были отдельно прикреплены к Стене или наклеены поверх основных конструкций, команда осторожно снимает и собирает для последующей оцифровки и музеефикации. В ближайшее время их планируют напечатать на отдельных секциях Стены памяти за Экономическими воротами.

Фото: Украинский институт национальной памяти/Facebook

Работы по реконструкции планируют завершить к 6 декабря 2026 года, когда в Украине будут отмечать День Вооруженных сил Украины.