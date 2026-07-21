21 июля суд в грузинском Телави освободил под залог Георгия Чигладзе, задержанного накануне за нападение на русскоязычную туристку .

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что около 11:30 по местному времени судья принял решение и назначил залог в размере 5000 лари (примерно 1,9 тысячи долларов США). Мужчину освободили в зале суда.

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Адвокат Лаша Капанадзе заявил, что представители отеля, где накануне произошел скандальный инцидент, вызвались внести залог за гражданина Грузии.

Перед слушанием дела Георгий Чигладзе обратился к людям со словами благодарности за то, что они рядом, и отметил, что будет бороться и отстаивать достоинство до конца.

«Мне жаль, что эта женщина пострадала, но у меня не было намерения причинять ей вред. Любое непреднамеренное действие, совершенное во время конфликта, может дорого обойтись всем. Поэтому я прошу и призываю всех вас: старайтесь не поддаваться на провокации и не действуйте под влиянием сиюминутных эмоций, вызванных обидой», — добавил Георгий Чигладзе в своем заявлении.

Напомним, 18 июля в одном из отелей города Телави, Грузия, местные жители праздновали свадьбу на первом этаже. По словам очевидцев, проживавшие на третьем этаже русскоязычные иностранки начали плевать на гостей и лить на них жидкости, а также повредили музыкальную аппаратуру.

По словам Лаши Капанадзе, гости свадьбы пытались урегулировать ситуацию и обращались к администрации отеля, однако женщины продолжали портить праздник. После того как они в очередной раз вылили воду вниз, из-за чего один из приглашенных певцов отказался выступать, брат жениха Георгий Чигладзе поднялся к иностранкам. Уже на этаже конфликт обострился: женщина толкала грузина, а мужчина ударил ее.

Впоследствии правоохранители задержали Георгия и возбудили дело, предварительно заподозрив мужчину в нанесении легких телесных повреждений русскоязычной туристке.

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Женщина и ее подруги утверждали, что конфликт возник на почве языкового вопроса, однако, по словам адвоката, все произошло из-за агрессивного и некорректного поведения туристок, которые портили свадебное торжество.

После ареста Чигладзе люди вышли на протест, скандировали антироссийские лозунги — в частности, «Путин — х*йло» — и требовали освободить Георгия, выражая ему свою поддержку.