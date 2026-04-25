Cуд наказал водителя, которая сбила известного в соцсетях оленя Бориса

Заречненский районный суд в Ровенской области вынес приговор по делу водителя-женщины, которая в марта 2026 сбила известного в соцсетях оленя Бориса. Животное получило травмы задней конечности и головы .

Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Водитель Mercedes также должна уплатить судебный сбор в размере 665,6 гривны (административное взыскания). Об этом говорится в постановлении Заречненского районного суда.

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Водитель не учла дорожную обстановку, не выбрала безопасной скорости и совершила наезд на оленя, после чего покинула место ДТП. В автомобиле вместе с женщиной находился ее ребенок. С места ДТП женщина уехала, потому что испугалась, и сожалеет о содеянном. Водитель была трезвая.

Просветительское медиа об охране окружающей среды Еко.Район на своей странице в Insragram сообщило, что олень Борис после лечения вернулся в дикую природу и сейчас избегает людей.

Мастер леса Ричицкого лесничества Руслан Христюк рассказывал о состоянии оленя Бориса в своем Facebook. Лесовод отметил, что оленю нужно побыть одному. «Раньше, когда был ослаблен, оставался ближе к людям, а теперь у него есть силы жить самостоятельно», — прокомментировал Христюк.