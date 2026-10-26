В пяти городах планируют создать филиалы военного мемориального кладбища

26 октября, 17:24
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Ким заявил, что в пяти городах планируют создать филиалы НВМК (Фото: Минветеранов Украины/Telegram)

Ким заявил, что в пяти городах планируют создать филиалы НВМК (Фото: Минветеранов Украины/Telegram)

В следующем году планируют начать проектирование филиалов Национального военного мемориального кладбища в пяти областях, заявил министр по делам ветеранов Виталий Ким, сообщает Суспільне.

По его словам, заявки поступили из Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областей.

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Окончательный перечень мест будет определен после оценки предложенных земельных участков.

В то же время бюджет на следующий год предусматривает средства на проектирование пяти объектов. Они получат статус государственных объектов с едиными стандартами захоронения и обустройства могил.

При этом строительство начнется после подготовки проектно-сметной документации.

В то же время для Министерства по делам ветеранов одним из приоритетов остается завершение первой и второй очередей Национального военного мемориального кладбища под Киевом.

Ранее Виталий Ким предполагал, что две очереди Национального военного мемориального кладбища (НВМК) будут достроены в 2027 году. В бюджете на следующий год на строительство заложен 1 млрд грн.

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Редактор: Анастасия Кондрат

Теги:   Министерство по вопросам ветеранов Виталий Ким Национальное военное мемориальное кладбище

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