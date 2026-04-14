Мужчина угрожал пистолетом знакомой и похитил ее с 3-летним ребенком (Фото: Национальная полиция Украины)

В Мукачевском районе Закарпатской области мужчина похитил женщину и 3-летнего ребенка. Во время задержания он открыл огонь по одному из полицейских, а на другого пытался наехать автомобилем.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

14 апреля в 10:56 на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков экстренной помощи о похищении женщины и малолетнего ребенка. Наряд полиции начал розыск мужчины, который предположительно совершил преступление. Вскоре правоохранителям удалось установить, что мужчина находится в Береговском районе Закарпатской области.

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«Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление: он выстрелил из травматического пистолета в голову одному из полицейских, на другого пытался совершить наезд автомобилем. Несмотря на угрозу жизни, полицейские задержали злоумышленника», — рассказали в Нацполиции.

Фото: Национальная полиция Украины

После этого правоохранители воссоздали хронологию событий и установили, что мужчина приехал по месту жительства своей 45-летней знакомой в Мукачевский район, между ними возникла ссора. По словам полицейских, после этого мужчина приставил пистолет к голове женщины и заставил ее и 3-летнего ребенка сесть в его автомобиль.

«В дальнейшем злоумышленник направился в Береговский район. Там он пытался похитить еще одного ребенка — собственного внука, а также нанес телесные повреждения своей дочери», — рассказали правоохранители.

Фото: Национальная полиция Украины

По данным следствия, в это время 45-летняя женщина с 3-летним ребенком на руках пыталась убежать из машины похитителя, из-за чего мужчина снова применил пистолет. Однако в этот момент к месту событий прибыли полицейские.

Следователи полиции по данному факту открыли два уголовных производства — по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.