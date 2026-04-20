Бил, оскорблял, не платил за работу: на Львовщине предпринимателя подозревают в 23-летней трудовой эксплуатации человека

В городе Городок Львовской области правоохранители разоблачили случай длительной трудовой эксплуатации мужчины, во время которой потерпевший не получал деньги за работу, был без документов и фактической возможности покинуть место работы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в 2002 году к предпринимателю обратилась женщина с просьбой помочь ее брату найти работу и жилье. На то время мужчине было 47 лет, он злоупотреблял алкоголем. Сам предприниматель был лично знаком с мужчиной и предложил ему работу по хозяйству с оплатой и проживанием. Однако, правоохранители отметили, что впоследствии эти условия фактически перестали действовать.

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«Сначала мужчина еще мог свободно передвигаться и посещать родственников, но со временем его лишили такой возможности. За выполненную работу он не получал денег — только еду, иногда готовые блюда, сигареты и место для проживания», — рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Фото: Прокуратура Украины

Следствие установило, что за годы работы на предпринимателя мужчина помогал в строительстве, рубил дрова, косил траву, обрабатывал огород. В теплое время года его отправляли охранять территорию хозяйства предпринимателя и ухаживать за животными.

Правоохранители выяснили, что потерпевший жил в хозяйственной постройке без надлежащего отопления, водоснабжения и санитарных условий. Когда же летом его отправляли охранять хозяйство, мужчина жил в металлическом контейнере без окон, электричества и воды. Также мужчина не имел сменной одежды и постельного белья, а паспорт, по данным следствия, у него забрал работодатель.

Фото: Прокуратура Украины

«Жалобы на состояние здоровья игнорировались. В случае недовольства его работой подозреваемый применял физическую силу, оскорблял и унижал мужчину. В таких условиях потерпевший находился 23 года», — добавили в Офисе Генерального прокурора.

Правоохранители освободили потерпевшего в сентябре 2025 года после того, как получили информацию о возможной эксплуатации работниками миграционной полиции.

Сейчас мужчине 71 год. Потерпевший прошел медицинское обследование, которое выявило хронические заболевания, травмы рук и отсутствие зубов. Судебно-психиатрическая экспертиза в свою очередь установила ухудшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации у мужчины. Сейчас пострадавший находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимую помощь и уход.

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Предпринимателю сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины).