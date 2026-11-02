«Не осталась в стороне». На войне погибла 23-летняя боевой медик Диана Горун с позывным Марена

31 октября в Донецкой области в результате удара российского беспилотника погибла 23-летняя старший боевой медик из Львовской области Диана Горун с позывным «Марена».

Об этом сообщили на странице Гниздичевской ОТО в Facebook.

Диана родилась в 2003 году в селе Гнездичев Львовской области. Она подписала контракт и занимала должность старшего боевого медика роты ударных БПЛА .

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«Диана сознательно выбрала непростой, полный опасностей путь — встать на защиту родной Родины. Она не осталась в стороне, а взяла на себя ответственность защищать Украину, быть рядом с теми, кто ежедневно смотрит опасности в лицо. Своим призванием она выбрала спасение жизней украинских воинов, помощь боевым побратимам и борьбу за свободу и независимость нашего государства. В этом выборе проявились ее мужество, сила духа и большое сердце», — говорится в сообщении.

Сослуживец Дианы написал в Threads, что она была амбициозной и обладала искренней, светлой душой.

«Ей пришлось хлебнуть в жизни немало дерьма. Но, несмотря на это, она сохраняла в сердце и надежду, и позитив, и искренне делилась ими с окружающими. Мне будет не хватать наших философско-житейских разговоров и твоего безудержного смеха», — добавил военный.

Напомним, что на войне погибла военнослужащая 432-го отдельного полка беспилотных систем, оператор FPV-дрона Валерия Степанова с позывным Демон.