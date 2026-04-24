Военный режим Мьянмы запретил продажу и перевозку гинекологических прокладок для женщин, утверждая, что их в медицинских целях используют «повстанцы».

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местных активистов, ведь официальной информации о запрете пока нет.

Мьянма — страна Юго-Восточной Азии, где с 2021 года идет гражданская война. Именно тогда военный режим устроил переворот и захватили власть, сбросив демократически избранных представителей страны.

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Правительство не опубликовало официального заявления о запрете продажи и перевозки прокладок, однако считается, что такой запрет может быть частью стратегии, известной как «четыре среза». Эта стратегия направлена на лишение представителей движения сопротивления базовых ресурсов в войне.

По словам местных активистов, военный режим убежден, что представители движения сопротивления используют женские прокладки при лечении ран и как подкладку в обувь, которая впитывает кровь и пот.

Мередит Банн, основательница благотворительной медицинской организации Skills for Humanity (SFH), отметила, что каждый, кто когда-либо работал в военной медицине, знает, что гигиенические прокладки нельзя использовать для лечения огнестрельных ранений или даже рваных ран.

Генриетта Сейрак, которая основала в Мьянме организацию по историческому образованию Pan Ka Lay, сказала, что женщинам приходилось использовать опасные альтернативы, такие как тряпки, листья или газеты, что подвергало их риску заболеваний и вызывало сильный дискомфорт и боль. При этом альтернативные средства гигиены во время менструации, в частности чаши или тампоны, не распространены в стране.

Также активисты рассказывают, что некоторые женщины вынужденно обращаются к теневому рынку, где цена на прокладки выросла втрое. Ранее средства гигиены стоили три тысячи кьятов (62 гривны) за упаковку, а сейчас стоимость составляет девять тысяч кьятов (187 гривен). Минимальная дневная заработная плата в стране составляет 7,8 тысячи кьятов.

Тинзар Шунлей Йи, директор феминистической организации Sisters2Sisters, отметила, что запрет продажи прокладок может иметь более широкую цель, чем ограничение ресурсов движения сопротивления. По мнению активистки, таким образом военный режим стремится ограничить передвижение женщин и является формой гендерно обусловленного насилия. Таком правозащитницы убеждены, что запрет направлен на усиление табуированности темы менструации в Мьянме.

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Сейчас правозащитницы пытаются распространять бесплатные средства гигиены среди населения. Также Тинзар Шунлей Й заявила, что местные группы сообщили ООН о ситуации в Мьянме, назвав запрет такого основного товара «нарушением прав человека».