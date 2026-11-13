«Магу» Велиару, который за деньги обещал «найти» пропавших без вести военных, сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении «магу» из Киева, который за деньги предлагал «исцеление от болезней» и «магические ритуалы», а также обещал «найти» пропавших без вести военнослужащих. В полиции не называют имени фигуранта, однако обстоятельства указывают на то, что это «маг» Велиар.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и полиция Киева.

В прокуратуре заявляют, что 27-летний житель столицы стал известен благодаря телевизионным шоу. Мужчина использовал свою популярность и предлагал помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, в частности родителям больных детей и родным без вести пропавших военнослужащих.

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Например, в мае 2025 года к «магу» обратилась жительница Харьковской области, воспитывающая 7-летнего сына с тяжелым диагнозом и неизлечимыми поведенческими расстройствами. Велиар убедил женщину, что может помочь ребенку с помощью платных «консультаций» и «обрядов», и она в общей сложности заплатила ему 60 тысяч гривен.

Фото: Киевская городская прокуратура / Facebook

Помимо «магических услуг», мужчина зарабатывал продажей статуэток «золотого буйвола, помогающего миллионерам» за 9 тысяч гривен, а также чудо-свечей, помогающих снять «порчу», за 1300 гривен.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Источники «Украинской правды» в правоохранительных органах сообщают, что подозреваемым является «маг» Велиар, чье настоящее имя — Богдан Орищенко.

В июне 2026 года народный депутат Ярослав Железняк подал в Бюро экономической безопасности и Национальную полицию заявления на «ведьму» Марию Тихую и «мага» Велиара. По имеющейся у него информации, они брали деньги у родственников пропавших без вести военнослужащих за их «поиски».